https://ria.ru/20220323/polzovateli-1779551507.html

Простым пользователям Instagram* в России ничего не грозит, заявил эксперт

Простым пользователям Instagram* в России ничего не грозит, заявил эксперт - РИА Новости, 23.03.2022

Простым пользователям Instagram* в России ничего не грозит, заявил эксперт

Обычное пользование признанными экстремистскими и запрещенными в России социальными сетями Instagram* и Facebook* не приведет к негативным последствиям для... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T04:06

2022-03-23T04:06

2022-03-23T04:06

технологии

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обычное пользование признанными экстремистскими и запрещенными в России социальными сетями Instagram* и Facebook* не приведет к негативным последствиям для жителей страны, при этом нельзя полностью исключать, что отдельный действия пользователей соцсетей следствие будут признавать экстремистскими действия, сообщил РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев.Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом, по словам прокурора, выступавшего в суде, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России.Он отметил, что если читать буквально решение суда, то экстремистской деятельностью признается непосредственное участие в работе Meta** (тоже запрещена как экстремистская в РФ, ей принадлежат Facebook* и Instagram*). "Вместе с тем нельзя полностью исключить, что в отдельных случаях следственные органы будут признавать экстремистскими действия по распространению материалов соцсетей Meta**, пересылку постов и прочие действия такого характера", - добавил эксперт.По его мнению, аналогичные сомнения касаются и деятельности блогеров, СММ, осуществляющих предпринимательскую деятельность через Instagram* - это может квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности."Размещение логотипов соцсетей на одежде, организациях может квалифицироваться как демонстрация экстремистской символики и влечь за собой административную ответственность", - подытожил Гусев.Ранее Meta Platforms** в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.* Соцсеть, признанная в России экстремистской.** Запрещенная в России организация.

https://ria.ru/20220322/reestr-1779362429.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

технологии, россия