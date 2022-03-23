Рейтинг@Mail.ru
Простым пользователям Instagram* в России ничего не грозит, заявил эксперт - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/polzovateli-1779551507.html
Простым пользователям Instagram* в России ничего не грозит, заявил эксперт
Простым пользователям Instagram* в России ничего не грозит, заявил эксперт - РИА Новости, 23.03.2022
Простым пользователям Instagram* в России ничего не грозит, заявил эксперт
Обычное пользование признанными экстремистскими и запрещенными в России социальными сетями Instagram* и Facebook* не приведет к негативным последствиям для... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T04:06
2022-03-23T04:06
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114198/32/1141983290_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_551b15e9062f64689582e35795e12fa7.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обычное пользование признанными экстремистскими и запрещенными в России социальными сетями Instagram* и Facebook* не приведет к негативным последствиям для жителей страны, при этом нельзя полностью исключать, что отдельный действия пользователей соцсетей следствие будут признавать экстремистскими действия, сообщил РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев.Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом, по словам прокурора, выступавшего в суде, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России.Он отметил, что если читать буквально решение суда, то экстремистской деятельностью признается непосредственное участие в работе Meta** (тоже запрещена как экстремистская в РФ, ей принадлежат Facebook* и Instagram*). "Вместе с тем нельзя полностью исключить, что в отдельных случаях следственные органы будут признавать экстремистскими действия по распространению материалов соцсетей Meta**, пересылку постов и прочие действия такого характера", - добавил эксперт.По его мнению, аналогичные сомнения касаются и деятельности блогеров, СММ, осуществляющих предпринимательскую деятельность через Instagram* - это может квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности."Размещение логотипов соцсетей на одежде, организациях может квалифицироваться как демонстрация экстремистской символики и влечь за собой административную ответственность", - подытожил Гусев.Ранее Meta Platforms** в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.* Соцсеть, признанная в России экстремистской.** Запрещенная в России организация.
https://ria.ru/20220322/reestr-1779362429.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/114198/32/1141983290_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9ee628884f53e7f38b5715c386d1483c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия
04:06 23.03.2022
 
Простым пользователям Instagram* в России ничего не грозит, заявил эксперт

Эксперт Гусев заявил, что простым пользователям Instagram* в России ничего не грозит

© Fotolia / Andrea IzzottiПалка для селфи
Палка для селфи - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© Fotolia / Andrea Izzotti
Палка для селфи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Обычное пользование признанными экстремистскими и запрещенными в России социальными сетями Instagram* и Facebook* не приведет к негативным последствиям для жителей страны, при этом нельзя полностью исключать, что отдельный действия пользователей соцсетей следствие будут признавать экстремистскими действия, сообщил РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Андрей Гусев.
Тверской суд Москвы 21 марта запретил в России социальные сети Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. При этом, по словам прокурора, выступавшего в суде, их пользователей не будут наказывать за обход блокировок в России.
"Что же касается обычного скроллинга соцсетей, то можно быть спокойными - обычное "владение" аккаунтом не приведет к негативным последствиям", - сказал Гусев.
Он отметил, что если читать буквально решение суда, то экстремистской деятельностью признается непосредственное участие в работе Meta** (тоже запрещена как экстремистская в РФ, ей принадлежат Facebook* и Instagram*). "Вместе с тем нельзя полностью исключить, что в отдельных случаях следственные органы будут признавать экстремистскими действия по распространению материалов соцсетей Meta**, пересылку постов и прочие действия такого характера", - добавил эксперт.
По его мнению, аналогичные сомнения касаются и деятельности блогеров, СММ, осуществляющих предпринимательскую деятельность через Instagram* - это может квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности.
"Размещение логотипов соцсетей на одежде, организациях может квалифицироваться как демонстрация экстремистской символики и влечь за собой административную ответственность", - подытожил Гусев.
Ранее Meta Platforms** в свете событий на Украине временно сняла в Facebook* и Instagram* запрет на призывы к насилию против российских военных, "но не против гражданского населения РФ". После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta** экстремистской организацией, а СК РФ завел уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму.
* Соцсеть, признанная в России экстремистской.
** Запрещенная в России организация.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 00:20
Роскомнадзор исключит Instagram* и Facebook* из реестра соцсетей
 
ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала