https://ria.ru/20220323/polsha-1779612485.html
Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши
Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши - РИА Новости, 23.03.2022
Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши
Посол России Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с сообщением польских спецслужб о формировании списка из 45 российских дипломатов,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:56
2022-03-23T12:56
2022-03-23T13:07
польша
в мире
мид польши
санкции в отношении россии
россия
сергей андреев (дипломат)
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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Посол России Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с сообщением польских спецслужб о формировании списка из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.Андреев, заходя в здание МИД Польши, отказался от комментариев.Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки.
https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779597878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, в мире, мид польши, санкции в отношении россии, россия, сергей андреев (дипломат)
12:56 23.03.2022 (обновлено: 13:07 23.03.2022)
Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши
Посол России Андреев прибыл в МИД Польши после информации о 45 высылаемых дипломатах