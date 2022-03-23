https://ria.ru/20220323/polsha-1779612485.html

Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши

Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши - РИА Новости, 23.03.2022

Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши

Посол России Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с сообщением польских спецслужб о формировании списка из 45 российских дипломатов,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:56

2022-03-23T12:56

2022-03-23T13:07

польша

в мире

мид польши

санкции в отношении россии

россия

сергей андреев (дипломат)

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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Посол России Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с сообщением польских спецслужб о формировании списка из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.Андреев, заходя в здание МИД Польши, отказался от комментариев.Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки.

https://ria.ru/20220323/diplomaty-1779597878.html

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

польша, в мире, мид польши, санкции в отношении россии, россия, сергей андреев (дипломат)