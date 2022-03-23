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Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши - РИА Новости, 23.03.2022
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Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши
Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши - РИА Новости, 23.03.2022
Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши
Посол России Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с сообщением польских спецслужб о формировании списка из 45 российских дипломатов,... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:56
2022-03-23T13:07
польша
в мире
мид польши
санкции в отношении россии
россия
сергей андреев (дипломат)
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ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Посол России Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с сообщением польских спецслужб о формировании списка из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.Андреев, заходя в здание МИД Польши, отказался от комментариев.Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки.
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польша, в мире, мид польши, санкции в отношении россии, россия, сергей андреев (дипломат)
12:56 23.03.2022 (обновлено: 13:07 23.03.2022)
 
Посол России в Варшаве прибыл в МИД Польши

Посол России Андреев прибыл в МИД Польши после информации о 45 высылаемых дипломатах

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 мар - РИА Новости. Посол России Сергей Андреев прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с сообщением польских спецслужб о формировании списка из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, передает корреспондент РИА Новости.
Андреев, заходя в здание МИД Польши, отказался от комментариев.
Ранее сообщалось, что агентство внутренней безопасности Польши (ABW) подготовило список из 45 российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже, и потребовало их высылки.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
11:53
МИД пообещал ответ на высылку российских дипломатов из Польши
 
ПольшаВ миреМИД ПольшиСанкции в отношении РоссииРоссияСергей Андреев (дипломат)
 
 
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