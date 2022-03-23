https://ria.ru/20220323/pogoda-1779559885.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 23.03.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T07:55

2022-03-23T07:55

2022-03-23T07:56

общество

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она добавила, что ветер при этом будет с запада, но слабый - его скорость составит 1-6 метров в секунду.По словам синоптика, атмосферное давление повышенное, и хотя оно будет постепенно снижаться, опустится до 755 миллиметров ртутного столба, что пока выше нормы."А вот среднесуточная температура снова ожидается примерно на пять градусов выше средних многолетних значений, она больше соответствует началу апреля", - пояснила Волосюк.

https://ria.ru/20220320/pogoda-1779135900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, москва