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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 23.03.2022
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Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 23.03.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Небольшая облачность, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:55
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общество
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Она добавила, что ветер при этом будет с запада, но слабый - его скорость составит 1-6 метров в секунду.По словам синоптика, атмосферное давление повышенное, и хотя оно будет постепенно снижаться, опустится до 755 миллиметров ртутного столба, что пока выше нормы."А вот среднесуточная температура снова ожидается примерно на пять градусов выше средних многолетних значений, она больше соответствует началу апреля", - пояснила Волосюк.
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общество, москва
07:55 23.03.2022 (обновлено: 07:56 23.03.2022)
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик Волосюк пообещала москвичам в среду небольшую облачность и до плюс 12 градусов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПречистенская набережная в Москве
Пречистенская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пречистенская набережная в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 12 ожидается в Москве, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион останется под опекой обширного погожего антициклона. Нас ожидает небольшая облачность, обойдётся без осадков, в течение дня воздух хорошо прогреется - по нашим оценкам столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 10-12 градусов, в столичном регионе мы ожидаем плюс 8-13", - рассказала Волосюк.
Она добавила, что ветер при этом будет с запада, но слабый - его скорость составит 1-6 метров в секунду.
По словам синоптика, атмосферное давление повышенное, и хотя оно будет постепенно снижаться, опустится до 755 миллиметров ртутного столба, что пока выше нормы.
"А вот среднесуточная температура снова ожидается примерно на пять градусов выше средних многолетних значений, она больше соответствует началу апреля", - пояснила Волосюк.
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Синоптик пообещал москвичам солнечную и сухую погоду
 
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