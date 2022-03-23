https://ria.ru/20220323/podderzhka-1779665214.html

Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики

Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики - РИА Новости, 23.03.2022

Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики

Третий комплекс мер поддержки экономики РФ, касающийся строительной сферы, накануне рассмотрели в кабмине, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:10

2022-03-23T16:10

2022-03-23T16:10

экономика

владимир путин

россия

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775879174_0:282:2965:1950_1920x0_80_0_0_960e8d320e31dd5f46977d38adbd920c.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Третий комплекс мер поддержки экономики РФ, касающийся строительной сферы, накануне рассмотрели в кабмине, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Это далеко не весь перечень мер, которые сейчас прорабатываются. Большой пакет предложен для строительной индустрии. В прошлом году она показала рекордные результаты, и мы готовим новые мероприятия. Они помогут российским строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов. Буквально вчера был рассмотрен третий комплекс мер. Он затрагивает вопросы сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла и создание инфраструктуры, а также сохранение порядка изменения цены госконтракта в связи с ростом стоимости ресурсов. Ряд шагов сделан для поддержки импортозамещения", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин