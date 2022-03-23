https://ria.ru/20220323/podderzhka-1779665214.html
Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики
Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики - РИА Новости, 23.03.2022
Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики
Третий комплекс мер поддержки экономики РФ, касающийся строительной сферы, накануне рассмотрели в кабмине, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:10
2022-03-23T16:10
2022-03-23T16:10
экономика
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Третий комплекс мер поддержки экономики РФ, касающийся строительной сферы, накануне рассмотрели в кабмине, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Это далеко не весь перечень мер, которые сейчас прорабатываются. Большой пакет предложен для строительной индустрии. В прошлом году она показала рекордные результаты, и мы готовим новые мероприятия. Они помогут российским строителям не сбавлять высокие темпы ввода в эксплуатацию гражданских и промышленных объектов. Буквально вчера был рассмотрен третий комплекс мер. Он затрагивает вопросы сокращения продолжительности инвестиционно-строительного цикла и создание инфраструктуры, а также сохранение порядка изменения цены госконтракта в связи с ростом стоимости ресурсов. Ряд шагов сделан для поддержки импортозамещения", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20220313/sanktsii-1777852413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, михаил мишустин
Мишустин сообщил о рассмотрении третьего комплекса мер поддержки экономики
Премьер Мишустин: правительство рассмотрело третий комплекс мер поддержки экономики России