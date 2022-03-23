https://ria.ru/20220323/pervomaysk-1779557773.html
ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске
ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске - РИА Новости, 23.03.2022
ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске
Здание колледжа, отделение МЧС Луганской народной республики повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:15
2022-03-23T07:15
2022-03-23T07:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
первомайск
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Здание колледжа, отделение МЧС Луганской народной республики повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В населенном пункте Первомайск получили повреждения образовательное учреждение среднего профессионального образования "Первомайский колледж" и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220322/obstrel-1779531050.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск, луганская народная республика, украина
07:15 23.03.2022 (обновлено: 07:19 23.03.2022)
ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске
Украинские войска обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске