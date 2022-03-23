https://ria.ru/20220323/pervomaysk-1779557773.html

ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске

ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске - РИА Новости, 23.03.2022

ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске

Здание колледжа, отделение МЧС Луганской народной республики повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T07:15

2022-03-23T07:15

2022-03-23T07:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

первомайск

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Здание колледжа, отделение МЧС Луганской народной республики повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В населенном пункте Первомайск получили повреждения образовательное учреждение среднего профессионального образования "Первомайский колледж" и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220322/obstrel-1779531050.html

первомайск

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, первомайск, луганская народная республика, украина