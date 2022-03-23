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ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/pervomaysk-1779557773.html
ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске
ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске - РИА Новости, 23.03.2022
ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске
Здание колледжа, отделение МЧС Луганской народной республики повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:15
2022-03-23T07:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
первомайск
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Здание колледжа, отделение МЧС Луганской народной республики повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В населенном пункте Первомайск получили повреждения образовательное учреждение среднего профессионального образования "Первомайский колледж" и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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первомайск
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в мире, первомайск, луганская народная республика, украина
07:15 23.03.2022 (обновлено: 07:19 23.03.2022)
 
ВСУ обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске

Украинские войска обстреляли здание колледжа и отделение МЧС в Первомайске

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколок снаряда
Военнослужащий демонстрирует осколок снаряда - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколок снаряда
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 мар - РИА Новости. Здание колледжа, отделение МЧС Луганской народной республики повреждены в результате обстрела украинскими войсками населенного пункта Первомайск, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В населенном пункте Первомайск получили повреждения образовательное учреждение среднего профессионального образования "Первомайский колледж" и отделение по вопросам надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреПервомайскЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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