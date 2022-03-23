https://ria.ru/20220323/peregovory-1779723606.html

Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине

Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022

Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:44

2022-03-23T18:44

2022-03-23T19:49

в мире

израиль

донбасс

украина

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

нафтали беннет

россия

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.В свою очередь, израильский премьер рассказал о своем видении ситуации и высказал некоторые идеи по мирному урегулированию.Помимо этого, российский лидер выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление войска ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, израиль, донбасс, украина, владимир путин, нафтали беннет, россия