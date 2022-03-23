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Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине
Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине - РИА Новости, 23.03.2022
Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:44
2022-03-23T19:49
в мире
израиль
донбасс
украина
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
нафтали беннет
россия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Владимир Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.В свою очередь, израильский премьер рассказал о своем видении ситуации и высказал некоторые идеи по мирному урегулированию.Помимо этого, российский лидер выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление войска ДНР и ЛНР.
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в мире, израиль, донбасс, украина, владимир путин, нафтали беннет, россия
18:44 23.03.2022 (обновлено: 19:49 23.03.2022)
 
Путин обсудил с Беннетом ситуацию на Украине

Президент России Путин обсудил с премьером Израиля Беннетом ситуацию на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет по телефону обсудили ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин дал свои оценки переговоров и хода специальной военной операции по защите Донбасса", - говорится в сообщении.
В свою очередь, израильский премьер рассказал о своем видении ситуации и высказал некоторые идеи по мирному урегулированию.
Помимо этого, российский лидер выразил соболезнования в связи со вчерашним терактом в Израиле.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление войска ДНР и ЛНР.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИзраильДонбассУкраинаВладимир ПутинНафтали БеннетРоссия
 
 
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