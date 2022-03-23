https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591519.html

Лавров объяснил, почему переговоры с Украиной идут тяжело

Лавров объяснил, почему переговоры с Украиной идут тяжело - РИА Новости, 23.03.2022

Лавров объяснил, почему переговоры с Украиной идут тяжело

Переговоры Москвы и Киева идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию, сообщил в ходе выступления в МГИМО глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:33

2022-03-23T11:33

2022-03-23T12:05

россия

обострение ситуации в днр и лнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

донбасс

украина

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию, сообщил в ходе выступления в МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров."И когда вот в разгар нашей специальной военной операции украинское руководство предложило переговоры, мы на них согласились, тут же президент дал команду, переговоры начались, идут они тяжело потому, что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений", - сказал он.

https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591420.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, украина, в мире, мгимо