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Лавров объяснил, почему переговоры с Украиной идут тяжело - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591519.html
Лавров объяснил, почему переговоры с Украиной идут тяжело
Лавров объяснил, почему переговоры с Украиной идут тяжело - РИА Новости, 23.03.2022
Лавров объяснил, почему переговоры с Украиной идут тяжело
Переговоры Москвы и Киева идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию, сообщил в ходе выступления в МГИМО глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:33
2022-03-23T12:05
россия
обострение ситуации в днр и лнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
донбасс
украина
в мире
мгимо
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию, сообщил в ходе выступления в МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров."И когда вот в разгар нашей специальной военной операции украинское руководство предложило переговоры, мы на них согласились, тут же президент дал команду, переговоры начались, идут они тяжело потому, что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений", - сказал он.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, донбасс, украина, в мире, мгимо
11:33 23.03.2022 (обновлено: 12:05 23.03.2022)
 
Лавров объяснил, почему переговоры с Украиной идут тяжело

Глава МИД Лавров: переговоры с Украиной идут тяжело, так как Киев постоянно меняет позицию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Переговоры Москвы и Киева идут тяжело, потому что украинская сторона постоянно меняет свою позицию, сообщил в ходе выступления в МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И когда вот в разгар нашей специальной военной операции украинское руководство предложило переговоры, мы на них согласились, тут же президент дал команду, переговоры начались, идут они тяжело потому, что украинская сторона, хотя вроде и выразила понимание тех вещей, которые должны быть согласованы во время переговоров, постоянно меняет свою позицию, отказывается от своих же предложений", - сказал он.
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11:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США невыгодно быстрое окончание переговоров Москвы и Киева, заявил Лавров
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровДонбассУкраинаВ миреМГИМО
 
 
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