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США невыгодно быстрое окончание переговоров Москвы и Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591420.html
США невыгодно быстрое окончание переговоров Москвы и Киева, заявил Лавров
США невыгодно быстрое окончание переговоров Москвы и Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022
США невыгодно быстрое окончание переговоров Москвы и Киева, заявил Лавров
США невыгодно, чтобы переговоры между РФ и Украиной быстро увенчались успехом, Вашингтон, видимо, хочет максимально долго держать Россию в состоянии боевых... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:33
2022-03-23T12:10
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США невыгодно, чтобы переговоры между РФ и Украиной быстро увенчались успехом, Вашингтон, видимо, хочет максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий и продолжать поставлять вооружения на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Трудно избавиться от впечатления, что Киев держат за руку американские коллеги. Если почитать политологов и наших и западных, - американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Он отметил, что из западных столиц звучат провокационные заявления, чтобы на Украину были поставлены советские истребители МиГ из восточной Европы и американские ПЗРК Stinger, "которые являют собой колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе"."Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий. Ну, у нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух и воля", - добавил министр.
https://ria.ru/20220323/krym-1779558404.html
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в мире, россия, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр
11:33 23.03.2022 (обновлено: 12:10 23.03.2022)
 
США невыгодно быстрое окончание переговоров Москвы и Киева, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США невыгодно, чтобы Россия и Украина договорились как можно быстрее

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры в Белоруссии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США невыгодно, чтобы переговоры между РФ и Украиной быстро увенчались успехом, Вашингтон, видимо, хочет максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий и продолжать поставлять вооружения на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Трудно избавиться от впечатления, что Киев держат за руку американские коллеги. Если почитать политологов и наших и западных, - американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО.
Он отметил, что из западных столиц звучат провокационные заявления, чтобы на Украину были поставлены советские истребители МиГ из восточной Европы и американские ПЗРК Stinger, "которые являют собой колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе".
"Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий. Ну, у нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух и воля", - добавил министр.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
07:29
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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