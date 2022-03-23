https://ria.ru/20220323/peregovory-1779591420.html

США невыгодно быстрое окончание переговоров Москвы и Киева, заявил Лавров

США невыгодно быстрое окончание переговоров Москвы и Киева, заявил Лавров - РИА Новости, 23.03.2022

США невыгодно быстрое окончание переговоров Москвы и Киева, заявил Лавров

США невыгодно, чтобы переговоры между РФ и Украиной быстро увенчались успехом, Вашингтон, видимо, хочет максимально долго держать Россию в состоянии боевых... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:33

2022-03-23T11:33

2022-03-23T12:10

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США невыгодно, чтобы переговоры между РФ и Украиной быстро увенчались успехом, Вашингтон, видимо, хочет максимально долго держать Россию в состоянии боевых действий и продолжать поставлять вооружения на Украину, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Трудно избавиться от впечатления, что Киев держат за руку американские коллеги. Если почитать политологов и наших и западных, - американцы просто исходят из того, что им невыгодно, чтобы этот процесс завершился быстро. Они рассчитывают продолжать накачивать Украину оружием", - сказал Лавров на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Он отметил, что из западных столиц звучат провокационные заявления, чтобы на Украину были поставлены советские истребители МиГ из восточной Европы и американские ПЗРК Stinger, "которые являют собой колоссальную угрозу, потому что потом обязательно расползутся по всей Европе"."Видимо, хотят нас максимально долго держать в состоянии боевых действий. Ну, у нас и здоровье есть, и опыт есть, и дух и воля", - добавил министр.

https://ria.ru/20220323/krym-1779558404.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, ситуация в днр и лнр