https://ria.ru/20220323/otvetstvennost-1779557472.html

Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов

Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов - РИА Новости, 23.03.2022

Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой по РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T07:08

2022-03-23T07:08

2022-03-23T07:08

политика

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госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой по созданию единого закона об иностранных агентах, концепция которого будет предполагать ужесточение ответственности.Ранее он сообщил, что планирует выступить с соответствующим предложением на комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ, одним из приоритетных направлений которой станет законодательное регулирования иноагентов.На вопрос о том, какие меры будет в перспективе предусматривать единый закон, парламентарий отметил, что пока речь идет об общей "концепции ужесточения наказания в отношении иноагентов".В понедельник совет Госдумы принял решение включить вопрос о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и ее составе в повестку пленарного заседания 23 марта.

https://ria.ru/20220322/roskomnadzor-1779502637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

политика, россия, госдума рф