https://ria.ru/20220323/otvetstvennost-1779557472.html
Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов
Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов - РИА Новости, 23.03.2022
Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов
Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой по РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:08
2022-03-23T07:08
2022-03-23T07:08
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой по созданию единого закона об иностранных агентах, концепция которого будет предполагать ужесточение ответственности.Ранее он сообщил, что планирует выступить с соответствующим предложением на комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ, одним из приоритетных направлений которой станет законодательное регулирования иноагентов.На вопрос о том, какие меры будет в перспективе предусматривать единый закон, парламентарий отметил, что пока речь идет об общей "концепции ужесточения наказания в отношении иноагентов".В понедельник совет Госдумы принял решение включить вопрос о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и ее составе в повестку пленарного заседания 23 марта.
https://ria.ru/20220322/roskomnadzor-1779502637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, госдума рф
Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов
Депутат Госдумы Луговой намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой по созданию единого закона об иностранных агентах, концепция которого будет предполагать ужесточение ответственности.
Ранее он сообщил, что планирует выступить с соответствующим предложением на комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ, одним из приоритетных направлений которой станет законодательное регулирования иноагентов.
"Мы хотим сделать единый закон в отношении иностранных агентов, к примеру, так (не надо этого стесняться), как сделано в США, где четко прописано, кто такие иностранные агенты, что они обязаны предоставлять контролирующему органу, какие последствия наступают для них в случае нарушения тех или иных требований закона и кто в стране является их регулятором", - пояснил он.
На вопрос о том, какие меры будет в перспективе предусматривать единый закон, парламентарий отметил, что пока речь идет об общей "концепции ужесточения наказания в отношении иноагентов".
В понедельник совет Госдумы
принял решение включить вопрос о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России
и ее составе в повестку пленарного заседания 23 марта.