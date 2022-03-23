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Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов - РИА Новости, 23.03.2022
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Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов
Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов - РИА Новости, 23.03.2022
Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов
Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой по РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T07:08
2022-03-23T07:08
политика
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой по созданию единого закона об иностранных агентах, концепция которого будет предполагать ужесточение ответственности.Ранее он сообщил, что планирует выступить с соответствующим предложением на комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ, одним из приоритетных направлений которой станет законодательное регулирования иноагентов.На вопрос о том, какие меры будет в перспективе предусматривать единый закон, парламентарий отметил, что пока речь идет об общей "концепции ужесточения наказания в отношении иноагентов".В понедельник совет Госдумы принял решение включить вопрос о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и ее составе в повестку пленарного заседания 23 марта.
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политика, россия, госдума рф
07:08 23.03.2022
 
Депутат ГД намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов

Депутат Госдумы Луговой намерен предложить ужесточение ответственности для иноагентов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Луговой
Андрей Луговой - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Андрей Луговой
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (ЛДПР) сообщил РИА Новости, что планирует выступить с инициативой по созданию единого закона об иностранных агентах, концепция которого будет предполагать ужесточение ответственности.
Ранее он сообщил, что планирует выступить с соответствующим предложением на комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ, одним из приоритетных направлений которой станет законодательное регулирования иноагентов.
"Мы хотим сделать единый закон в отношении иностранных агентов, к примеру, так (не надо этого стесняться), как сделано в США, где четко прописано, кто такие иностранные агенты, что они обязаны предоставлять контролирующему органу, какие последствия наступают для них в случае нарушения тех или иных требований закона и кто в стране является их регулятором", - пояснил он.
На вопрос о том, какие меры будет в перспективе предусматривать единый закон, парламентарий отметил, что пока речь идет об общей "концепции ужесточения наказания в отношении иноагентов".
В понедельник совет Госдумы принял решение включить вопрос о создании комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России и ее составе в повестку пленарного заседания 23 марта.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
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