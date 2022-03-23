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Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы - РИА Новости, 23.03.2022
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Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы
Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы - РИА Новости, 23.03.2022
Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы
В Европе не понимают, что Россия сможет без нее обойтись, а вот европейцам вернуться назад будет сложно — такое мнение высказали изданию France Info живущие в... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T00:47
2022-03-23T10:30
в мире
россия
франция
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Европе не понимают, что Россия сможет без нее обойтись, а вот европейцам вернуться назад будет сложно — такое мнение высказали изданию France Info живущие в Москве французские бизнесмены.Один из предпринимателей, отказавшийся назвать свое имя, призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций. "Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем", — считает он.При этом бизнесмен уверен, что экономическая активность в стране со временем возобновится."Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так", — добавил другой предприниматель, Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Глава МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что западные компании заявляют об уходе из России под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html
https://ria.ru/20220323/effekt-1779549072.html
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в мире, россия, франция
00:47 23.03.2022 (обновлено: 10:30 23.03.2022)
 
Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы

France info: живущие в Москве французы заявили, что Европа, вводя санкции, не знает Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМосква, Россия
Москва, Россия - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Москва, Россия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Европе не понимают, что Россия сможет без нее обойтись, а вот европейцам вернуться назад будет сложно — такое мнение высказали изданию France Info живущие в Москве французские бизнесмены.
Один из предпринимателей, отказавшийся назвать свое имя, призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций.
"Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем", — считает он.
При этом бизнесмен уверен, что экономическая активность в стране со временем возобновится.
"Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так", — добавил другой предприниматель, Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.
Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме, 8 марта 2022 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 12:05
WSJ: антироссийские санкции натравили на США весь мир
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Глава МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что западные компании заявляют об уходе из России под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Шольц заявил об "обратном эффекте" антироссийских санкций
 
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