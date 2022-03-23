https://ria.ru/20220323/oshibka-1779545378.html

Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы

Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы - РИА Новости, 23.03.2022

Живущие в России французы назвали главную ошибку Европы

В Европе не понимают, что Россия сможет без нее обойтись, а вот европейцам вернуться назад будет сложно — такое мнение высказали изданию France Info живущие в... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T00:47

2022-03-23T00:47

2022-03-23T10:30

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В Европе не понимают, что Россия сможет без нее обойтись, а вот европейцам вернуться назад будет сложно — такое мнение высказали изданию France Info живущие в Москве французские бизнесмены.Один из предпринимателей, отказавшийся назвать свое имя, призвал европейские власти быть осторожными с введением антироссийских санкций. "Санкции могут произвести обратный эффект. Русские скажут себе: европейцы смеются над нами, но мы им еще покажем", — считает он.При этом бизнесмен уверен, что экономическая активность в стране со временем возобновится."Россию совсем неправильно понимают в Европе. Меня смущает то, что ее рассматривают либо с белой стороны, либо с черной. А на самом деле все не так", — добавил другой предприниматель, Алексис Сапорт, который владеет двумя компаниями в Москве.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад объявил о новых антироссийских санкциях. Под них попали несколько крупнейших банков, включая Сбербанк и ВТБ, для многих госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Евросоюз, США, Канада и другие страны закрыли небо для российских самолетов.По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, санкции весьма серьезные, но Москва готовилась к ним заблаговременно. Глава МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что западные компании заявляют об уходе из России под огромным давлением, но Москва решит все созданные для нее Западом проблемы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779415657.html

https://ria.ru/20220323/effekt-1779549072.html

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в мире, россия, франция