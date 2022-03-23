10:47 23.03.2022 (обновлено: 10:57 23.03.2022)
Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России
Пискарев: свыше 50 зарубежных НПО ведут деструктивную деятельность против России
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Свыше 50 зарубежных неправительственных организаций (НПО) продолжают деструктивную деятельность против РФ, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Вытесненные за пределы наших границ иностранные неправительственные нежелательные организации по периметру окружили нас и продолжают свою подрывную деятельность – готовят идеологических диверсантов и агентов влияния для засылки к нам, в Россию", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы в среду.
Парламентарий отметил, что на сегодняшний день против России работает "более пятидесяти таких НПО, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США".