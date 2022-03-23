https://ria.ru/20220323/organizatsii-1779580178.html

Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России

Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России - РИА Новости, 23.03.2022

Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России

Свыше 50 зарубежных неправительственных организаций (НПО) продолжают деструктивную деятельность против РФ, большая часть из них находятся на довольствии бюджета РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T10:47

2022-03-23T10:47

2022-03-23T10:57

госдума рф

василий пискарев

в мире

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Свыше 50 зарубежных неправительственных организаций (НПО) продолжают деструктивную деятельность против РФ, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Вытесненные за пределы наших границ иностранные неправительственные нежелательные организации по периметру окружили нас и продолжают свою подрывную деятельность – готовят идеологических диверсантов и агентов влияния для засылки к нам, в Россию", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы в среду.Парламентарий отметил, что на сегодняшний день против России работает "более пятидесяти таких НПО, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США".

https://ria.ru/20220323/vmeshatelstvo-1779576521.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

госдума рф, василий пискарев, в мире, россия