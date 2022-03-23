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Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России - РИА Новости, 23.03.2022
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Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России
Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России - РИА Новости, 23.03.2022
Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России
Свыше 50 зарубежных неправительственных организаций (НПО) продолжают деструктивную деятельность против РФ, большая часть из них находятся на довольствии бюджета РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T10:47
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госдума рф
василий пискарев
в мире
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Свыше 50 зарубежных неправительственных организаций (НПО) продолжают деструктивную деятельность против РФ, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев."Вытесненные за пределы наших границ иностранные неправительственные нежелательные организации по периметру окружили нас и продолжают свою подрывную деятельность – готовят идеологических диверсантов и агентов влияния для засылки к нам, в Россию", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы в среду.Парламентарий отметил, что на сегодняшний день против России работает "более пятидесяти таких НПО, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США".
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госдума рф, василий пискарев, в мире, россия
10:47 23.03.2022 (обновлено: 10:57 23.03.2022)
 
Пискарев: зарубежные НПО ведут деструктивную деятельность против России

Пискарев: свыше 50 зарубежных НПО ведут деструктивную деятельность против России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Свыше 50 зарубежных неправительственных организаций (НПО) продолжают деструктивную деятельность против РФ, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Вытесненные за пределы наших границ иностранные неправительственные нежелательные организации по периметру окружили нас и продолжают свою подрывную деятельность – готовят идеологических диверсантов и агентов влияния для засылки к нам, в Россию", - сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы в среду.
Парламентарий отметил, что на сегодняшний день против России работает "более пятидесяти таких НПО, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США".
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
10:32
В ГД создали комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России
 
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