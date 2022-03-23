Майдан-2004. Первый шаг к расколу на Украине?

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В 2004 году на Украине произошла "оранжевая революция" — первый Майдан. Выборы показали, что у населения Украины разные взгляды на будущее своей страны. Наметившийся раскол привел общество к жесткому противостоянию, которое закончилось вооруженным конфликтом в Донбассе. О том, как и почему случился Майдан 2004-го года — в карточках.