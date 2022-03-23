Майдан-2004. Первый шаг к расколу на Украине?

Ющенко и Янукович набирают практически равный процент голосов в первом туре президентских выборов 2004 года
Ющенко и Янукович набирают практически равный процент голосов в первом туре президентских выборов 2004 года
Сторонники Виктора Ющенко начинают протесты, не дожидаясь результатов второго тура
Сторонники Виктора Ющенко начинают протесты, не дожидаясь результатов второго тура
22 ноября блок Ющенко-Тимошенко объявляет "тотальную мобилизацию"
22 ноября блок Ющенко-Тимошенко объявляет "тотальную мобилизацию"
22 ноября объявлены предварительные итоги второго тура, лидирует Янукович (49,46%)
22 ноября объявлены предварительные итоги второго тура, лидирует Янукович (49,46%)
Виктор Ющенко не признает поражения, провозглашает себя президентом Украины
Виктор Ющенко не признает поражения, провозглашает себя президентом Украины
27 ноября 2004 года Ющенко призывает к повторным выборам — “при новом составе ЦИК”
27 ноября 2004 года Ющенко призывает к повторным выборам — “при новом составе ЦИК”
Действующий президент Леонид Кучма предлагает Януковичу уйти в отставку с поста премьера
Действующий президент Леонид Кучма предлагает Януковичу уйти в отставку с поста премьера
5 января 2005 Янукович вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра
5 января 2005 Янукович вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра
ЦИК объявляет победителем президентских выборов Виктора Ющенко - 51,99%, за Януковича проголосовали 44,2%. Финал Майдана
ЦИК объявляет победителем президентских выборов Виктора Ющенко - 51,99%, за Януковича проголосовали 44,2%. Финал Майдана