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Майдан-2004. Первый шаг к расколу на Украине? - РИА Новости, 23.03.2022
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https://ria.ru/20220323/oranzhevaya-1779590545.html
Майдан-2004. Первый шаг к расколу на Украине?
Майдан-2004. Первый шаг к расколу на Украине? - РИА Новости, 23.03.2022
Майдан-2004. Первый шаг к расколу на Украине?
В 2004 году на Украине произошла "оранжевая революция" — первый Майдан. Выборы показали, что у населения Украины разные взгляды на будущее своей страны. Наметившийся раскол привел общество к жесткому противостоянию, которое закончилось вооруженным конфликтом в Донбассе. О том, как и почему случился Майдан 2004-го года — в карточках.
2022-03-23T11:33
2022-03-23T15:15
донбасс. 2014-2022
александр ющенко
виктор янукович
выборы
оранжевая революция (2004)
украина
милитаризация
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александр ющенко, виктор янукович, выборы, оранжевая революция (2004), украина, милитаризация, фото
11:33 23.03.2022 (обновлено: 15:15 23.03.2022)
 

Майдан-2004. Первый шаг к расколу на Украине?

Читать ria.ru в
В 2004 году на Украине произошла "оранжевая революция" — первый Майдан. Выборы показали, что у населения Украины разные взгляды на будущее своей страны. Наметившийся раскол привел общество к жесткому противостоянию, которое закончилось вооруженным конфликтом в Донбассе. О том, как и почему случился Майдан 2004-го года — в карточках.
© Иллюстрация РИА Новости

Ющенко и Янукович набирают практически равный процент голосов в первом туре президентских выборов 2004 года

Карточка к материалу Хроника 2004
1 из 9

Ющенко и Янукович набирают практически равный процент голосов в первом туре президентских выборов 2004 года

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Сторонники Виктора Ющенко начинают протесты, не дожидаясь результатов второго тура

Карточка к материалу Хроника 2004
2 из 9

Сторонники Виктора Ющенко начинают протесты, не дожидаясь результатов второго тура

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

22 ноября блок Ющенко-Тимошенко объявляет "тотальную мобилизацию"

Карточка к материалу Хроника 2004
3 из 9

22 ноября блок Ющенко-Тимошенко объявляет "тотальную мобилизацию"

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

22 ноября объявлены предварительные итоги второго тура, лидирует Янукович (49,46%)

Карточка к материалу Хроника 2004
4 из 9

22 ноября объявлены предварительные итоги второго тура, лидирует Янукович (49,46%)

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Виктор Ющенко не признает поражения, провозглашает себя президентом Украины

Карточка к материалу Хроника 2004
5 из 9

Виктор Ющенко не признает поражения, провозглашает себя президентом Украины

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

27 ноября 2004 года Ющенко призывает к повторным выборам — “при новом составе ЦИК”

Карточка к материалу Хроника 2004
6 из 9

27 ноября 2004 года Ющенко призывает к повторным выборам — “при новом составе ЦИК”

© Иллюстрация РИА Новости
© Иллюстрация РИА Новости

Действующий президент Леонид Кучма предлагает Януковичу уйти в отставку с поста премьера

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7 из 9

Действующий президент Леонид Кучма предлагает Януковичу уйти в отставку с поста премьера

© Иллюстрация РИА Новости

5 января 2005 Янукович вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра

Карточка к материалу Хроника 2004
8 из 9

5 января 2005 Янукович вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра

© Иллюстрация РИА Новости

ЦИК объявляет победителем президентских выборов Виктора Ющенко - 51,99%, за Януковича проголосовали 44,2%. Финал Майдана

Карточка к материалу Хроника 2004
9 из 9

ЦИК объявляет победителем президентских выборов Виктора Ющенко - 51,99%, за Януковича проголосовали 44,2%. Финал Майдана

© Иллюстрация РИА Новости
 
Донбасс. 2014-2022Александр ЮщенкоВиктор ЯнуковичВыборыОранжевая революция (2004)Украинамилитаризация
 
 
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