https://ria.ru/20220323/obstrel-1779723263.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР - РИА Новости, 23.03.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Украинские войска в 18.10 обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР, выпустив семь мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T18:42
2022-03-23T18:42
2022-03-23T18:42
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска в 18.10 обстреляли населенный пункт Гольмовский в ДНР, выпустив семь мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18.10 - н.п. Гладосово – н.п. Гольмовский: выпущено 7 мин калибром 120 мм", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле Гольмовского украинскими войсками