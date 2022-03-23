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В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об обмене пленными с Украиной

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об обмене пленными с Украиной - РИА Новости, 23.03.2022

В Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об обмене пленными с Украиной

В Кремле не стали комментировать обмен пленными между Россией и Украиной, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что этими вопросами... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:58

2022-03-23T12:58

2022-03-23T12:58

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

татьяна москалькова

мелитополь

россия

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле не стали комментировать обмен пленными между Россией и Украиной, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что этими вопросами занимается Минобороны."По обмену пленными лучше к министерству обороны. Это их вопрос, их прерогатива. Все, что касается непосредственно проведения специальной военной операции", - сказал Песков журналистам на вопрос, согласовываются ли с президентом списки для обмена пленными.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о том, что состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной, в их числе был мэр Мелитополя.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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Ольга Маркова

владимир путин, татьяна москалькова, мелитополь, россия, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, в мире, украина, дмитрий песков