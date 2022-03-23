https://ria.ru/20220323/nevzorov-1779620003.html

В Кремле не стали комментировать возбуждение дела против Невзорова

В Кремле не стали комментировать возбуждение дела против Невзорова - РИА Новости, 23.03.2022

В Кремле не стали комментировать возбуждение дела против Невзорова

В Кремле не комментируют возбуждение уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T13:19

2022-03-23T13:19

2022-03-23T13:19

общество

россия

дмитрий песков

александр невзоров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле не комментируют возбуждение уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил. По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram* (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) и 19 марта на канале в YouTube заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ."Нет, я никак не могу это комментировать. Есть закон (о фейках), есть положение закона. Он достаточно жесткий, но с другой стороны он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна, и положения этого закона должны применяться", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать дело против Невзорова.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.* Социальная сеть, признанная экстремистской и запрещенная в России

https://ria.ru/20220322/nevzorov-1779519266.html

https://ria.ru/20220321/gordon-1779346355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, дмитрий песков, александр невзоров, ситуация в днр и лнр