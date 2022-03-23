В Кремле не стали комментировать возбуждение дела против Невзорова
Пресс-секретарь Песков не стал комментировать возбуждение дела против Невзорова
Александр Невзоров
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Кремле не комментируют возбуждение уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Невзорова за распространение ложной информации о действиях российских вооруженных сил. По данным следствия, 9 марта Невзоров опубликовал на своей странице в Instagram* (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) и 19 марта на канале в YouTube заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе. Источниками изображений, сопровождавших публикации, являются украинские СМИ.
Вчера, 19:34СК возбудил дело против Невзорова
"Нет, я никак не могу это комментировать. Есть закон (о фейках), есть положение закона. Он достаточно жесткий, но с другой стороны он полностью соответствует той ситуации тотальной информационной войны, жесточайшей информационной войны, в которой оказалась наша страна, и положения этого закона должны применяться", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать дело против Невзорова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
* Социальная сеть, признанная экстремистской и запрещенная в России