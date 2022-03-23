https://ria.ru/20220323/neft-1779693661.html

Поставки нефти идут на рынок в полном объеме, заявил Новак

Поставки нефти идут на рынок в полном объеме, заявил Новак - РИА Новости, 23.03.2022

Поставки нефти идут на рынок в полном объеме, заявил Новак

Говорить о необходимости корректировки квоты России в ОПЕК+ из-за санкций рано, поскольку поставки нефти пока идут на рынок в полном объеме, заявил журналистам... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:01

2022-03-23T17:01

2022-03-23T17:18

россия

экономика

александр новак

цены на нефть

опек

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нефть

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Говорить о необходимости корректировки квоты России в ОПЕК+ из-за санкций рано, поскольку поставки нефти пока идут на рынок в полном объеме, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."Сейчас рано об этом говорить, поскольку у нас еще обеспечиваются все поставки", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия обсуждать с ОПЕК+ необходимость изменения квоты для страны из-за влияния на ее добычу санкций Запада.Он также добавил, что в настоящий момент увеличение производства ОПЕК+ идет согласно установленному ранее графику - ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. При этом Новак отметил, что у него нет информации о том, хотят ли другие участники нефтяной сделки перейти к более интенсивному ослаблению ограничений производства на фоне слишком высоких цен на нефть.Как подсчитали аналитики "Петромаркета" по просьбе газеты "Коммерсант", нефтепереработка на российских НПЗ за первые 16 дней марта сократилась относительно среднего февральского уровня на 6%, до 742,5 тысячи тонн в сутки. По данным издания, это связано со сложностями в организации экспорта нефтепродуктов в направлении Европы и Северной Америки из-за санкций, а также началом ремонтов на ряде НПЗ.Отвечая на вопрос о том, почему падает производство нефтепродуктов в России, Новак сказал: "Давайте подождем статистики и планов компаний. У меня такой информации нет, что падение производства у нас. Март весь законтрактован, обеспечиваются все поставки необходимых объемов. Что касается апреля-мая, то там действительно есть трудности, о которых я говорил, наши компании решают эти вопросы, связанные с логистикой, оплатой. Поэтому нужно смотреть, как будет развиваться ситуация".

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779604584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, александр новак, цены на нефть, опек, опек+, нефть