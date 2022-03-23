https://ria.ru/20220323/natsionalizm-1783413650.html

Почему идеологию украинского национализма в России оценивают как нацизм?

Почему идеологию украинского национализма в России оценивают как нацизм? - РИА Новости, 22.04.2022

Почему идеологию украинского национализма в России оценивают как нацизм?

Почему по итогам Второй Мировой войны безоговорочно преследуется нацизм? Почему нацизм не может рассматриваться как допустимая в каких-то условиях или исключительных ситуациях частная точка зрения и частная практика? Что является правовым основанием денацификации — искоренения идеологии и полного пресечения всякой практики нацизма?

2022-03-23T11:06

2022-03-23T11:06

2022-04-22T12:20

донбасс. геноцид. 2014-2022

донбасс

украина

нацификация

нюрнбергский процесс

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Обратимся к тексту Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси ("Нюрнбергский приговор"), опубликованному 1 октября 1946 г. Источник: "Нюрнбергский процесс: Сборник материалов. В 8 т., М., Юридическая литература", 1999, т. 8, стр. 561 — 740."Раздел 1.6. ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ…"Не может быть никакого сомнения в том, что большинство этих преступлений возникло из нацистской идеи "тотальной войны", лежавшей в основе ведения агрессивных войн, поскольку в этой идее "тотальной войны" моральные нормы, на которых основаны конвенции, стремящиеся сделать войну более гуманной, не рассматривались больше как имеющие силу или действующие. Все подчиняется всеподавляющим требованиям войны. Правила, установления, заверения и договоры — все не имеет никакого значения, и, освободившись от ограничивающего влияния международного права, нацистские руководители вели агрессивную войну самым варварским образом. В соответствии с этим военные преступления совершались тогда, когда и где это считали нужным фюрер и его ближайшие помощники для достижения своих планов. В большинстве случаев они являлись результатом холодного и преступного расчета."Таким образом основной международно-правовой прецедент, зафиксированный МВТ в Нюрнберге, утверждает, что нацизм — это фундаментальное идеологическое обоснование, организационный инструмент и политическое средство осуществления осуждённых трибуналом преступлений. Приговор трибунала полагает нацизм как основное качество субъекта военных преступлений, преступлений против мира и человечности. Нацизм в правовой логике процесса и приговора МВТ понимается как специально выстроенная идеологическая, политическая, общественная и культурная система снятия любых ограничений на применение массового насилия в любых его проявлениях ради достижения власти, объединения и самоутверждения нации, достижения целей подчинения собственного народа и господства над другими народами.Украинское руководство в конечном счёте безоговорочно, без каких-либо исключений приняло в качестве своей единственной идеологии "бандеровский извод" украинского национализма. Эта идеология была последовательно и широко внедрена в украинское общество через образование и культуру, навязана официальной пропагандой, подкреплена беззаконными и беспощадными актами насилия против всех несогласных с ней. Эти методы и мероприятия точно повторяют методы и мероприятия НСДАП по нацификации Германии. На Украине была реализована ставка на подготовку в духе бандеровской идеологии нового поколения, полностью аналогичная ставке НСДАП на гитлеровскую молодёжь, давшую за десятилетие работы с детьми и юношеством миллионы солдат вермахта и десятки тысяч членов НСДАП.Обратимся к документу бандеровской идеологии и политической практики, определявшему отношение украинского национализма к гитлеровской Германии.Источник: "Украинские националистические организации в годы Второй Мировой Войны", т.1. 1939-1943. Москва. РОССПЭН. 2012, стр. 409-416Архив: АА Politarchiv. XIII/ R 105191. Bl. Е292431-292441. Копия. Перевод с немецкого языка.Меморандум ОУН (Бандеры) об условиях сотрудничества ОУН с гитлеровской Германией, 14 августа 1941 г."Украина станет посредником между Германией, ведущей державой нового порядка, и другими народами бывшей Московитской империи. Ведь украинцы живут, будучи рассеянными по всей территории Советского Союза, и самым тесным образом уже связаны с этими народами в их общей борьбе с московским империализмом""…мессианский империализм имманентен душе русского народа, все равно, выступает ли он в обличье панславизма, единства ортодоксальной веры или большевизма""Формирование украинского вермахта, который будет сражаться на стороне Германии, станет затем лучшим доказательством того, что Германия не вторгнется в Украину с намерением оккупировать ее""Нет лучшей гарантии украинско-германской дружбы, чем та, что украинское государство будет признано Германией, а признанное ею [украинское] правительство организует вооруженную власть, которая на стороне Германии будет вести совместную борьбу так долго, пока Германия и введенный ею новый порядок в Европе окончательно не победит""Германия и Украина стремятся к новому справедливому порядку, в котором молодые и здоровые народы смогут совершенно свободно развиваться".Таким образом, бандеровская идеология однозначно утверждает гитлеровский нацистский порядок в качестве образца для себя, видит в реализации именно этого немецкого нацистского образца на украинской почве залог приобретения заманчивой роли германского инструмента завоевания и разрушения СССР и России, уничтожения русского народа, органически склонного к историческому бытию в качестве единого суверенного государства — империи, залог собственного господства над народами СССР.Бандеровская идеология (о чём свидетельствуют все её документы и вся практика её применения) строится на основном нацистском принципе — ради самоутверждения нации должны быть отброшены любые правовые, моральные ограничения и запреты, а также сломаны более глубокие психофизиологические защитные механизмы существования человеческого рода — табу на убийство (особенно в его кровавых и извращённых формах) и каннибализм, для чего должен быть использован потенциал искусственно и многократно усиленной ненависти к представителям иной этнической общности и к этой общности в целом. Эта формула господства точно, без искажений скопирована украинским национализмом с немецкого нацизма с той лишь разницей, что ключевой, первоочередной мишенью ненависти выбраны не евреи, а русские (что объясняет, в частности, как еврей может быть украинским националистом-нацистом). Гитлер мог организовать ненависть только к евреям — для этого нужен непосредственный и широкий контакт этнических общностей. Ненавидеть русских немцам было бы трудно, поэтому использовалось презрение — как уничижительное отношение к неизвестному. А вот украинская общность как раз имела широчайший контакт с русской общностью и даже ощущала себя частью последней. Такая организованная массовая ненависть с очевидностью имеет политтехнологическую сущность.Практика украинского национализма, полностью исключившая любую альтернативную украинскую политику в результате февральского путча 2014 года (когда законный президент Украины не был убит лишь по счастливой случайности, а власть покинула конституционное правовое поле), осуществила установку на тотальное высвобождение насилия — через запугивание, политические убийства и казни несогласных посредством многоканального системного сотрудничества правоохранительных органов и вооружённых националистических формирований, посредством опоры на частные вооружённые силы миллиардеров и криминальные группировки. Террор неконституционного руководства достиг масштаба применения армии против невооружённых мирных жителей густонаселённых русскоязычных территорий Донбасса. Этот террор продолжался 8 лет, из них 7 — в условиях непрерывно нарушаемого мирного соглашения, велась целенаправленная подготовка к насильственному окончательному решению русского вопроса, готовилась идеологическая почва и военный потенциал вторжения в Крым и южные области России, ставилась задача на разрушение России на фоне и посредством украинских военных побед.Военные действия на Донбассе ВФУ ведут без оглядки на гуманитарное право, презирают законы и обычаи ведения войны, массово и без колебаний используют население в качестве заложников, живого щита и расходного материала, действуют методами устрашения и произвола. Их упорство совмещённое с жестокостью и беспринципностью обоснованно именно нацистской мотивации, может считаться успехом проекта по нацификации Украины.Почему после достижения заявленной цели украинских националистов — появления в 1991-м году самостоятельного независимого государства Украина — украинский национализм не успокоился? Причин несколько. Не его это была заслуга. Независимая Украина была создана последовательными действиями советской власти, ведомой КПСС, и последующими действиями постсоветской России. В состав Украины были переданы огромные исторически русские территории. Соответственно, к власти украинские националисты не пришли. А ведь восхождение к власти ради власти, воля к власти — неотъемлемое глубинное основание нацистской идеологии. Ненависть к русским и России не находила выхода. Будучи изначально политтехнологическим проектом Запада ещё со времён Австро-Венгрии, украинские националисты эти проектом и остались. И обязаны были овладеть Украиной, чтобы превратить её во врага России.

https://ria.ru/20220406/natsionalisty-1779958630.html

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Тимофей Сергейцев https://cdnn21.img.ria.ru/images/101723/27/1017232749_571:0:2619:2047_100x100_80_0_0_22e20daa431b70495dbc7cda8abaf1f0.jpg

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Тимофей Сергейцев https://cdnn21.img.ria.ru/images/101723/27/1017232749_571:0:2619:2047_100x100_80_0_0_22e20daa431b70495dbc7cda8abaf1f0.jpg

донбасс, украина, нацификация, нюрнбергский процесс