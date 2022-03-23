https://ria.ru/20220323/natsionalizatsiya-1779648429.html

Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму

Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму - РИА Новости, 23.03.2022

Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей на полуострове, которые поддержали режим в Киеве. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:13

2022-03-23T15:13

2022-03-23T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей на полуострове, которые поддержали режим в Киеве."Мы с коллегами из Федеральной службы безопасности работу соответствующую ведем. Простых граждан Украины этот процесс не касается. Это касается тех, кто в публичном поле ведет пропагандистскую деятельность, открыто поддерживает нацистский режим. По тем, кто ведет такую работу, считаем, что в нынешнее время – это предательство открытым текстом. Конечно, 100 процентов такие решения примем", - сказал Аксенов на совещании крымского правительства. По его словам, сейчас совместно с ФСБ полностью выверяется вся информация по "всем персонажам". "У нас инструмент национализации присутствует, поэтому по всем потенциальным объектам, которые уже выявлены, мы ограничения ввели. Они никуда от нас уже не уйдут. Поверьте, решение будет принято уже в ближайшее время. Здесь даже без вариантов", - сказал Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html

https://ria.ru/20220311/konfiskatsiya-1777586818.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр