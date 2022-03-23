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Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220323/natsionalizatsiya-1779648429.html
Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму
Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму - РИА Новости, 23.03.2022
Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей на полуострове, которые поддержали режим в Киеве. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:13
2022-03-23T15:39
новости - туризм
сергей аксенов (политик)
республика крым
общество
россия
украина
ситуация в днр и лнр
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей на полуострове, которые поддержали режим в Киеве."Мы с коллегами из Федеральной службы безопасности работу соответствующую ведем. Простых граждан Украины этот процесс не касается. Это касается тех, кто в публичном поле ведет пропагандистскую деятельность, открыто поддерживает нацистский режим. По тем, кто ведет такую работу, считаем, что в нынешнее время – это предательство открытым текстом. Конечно, 100 процентов такие решения примем", - сказал Аксенов на совещании крымского правительства. По его словам, сейчас совместно с ФСБ полностью выверяется вся информация по "всем персонажам". "У нас инструмент национализации присутствует, поэтому по всем потенциальным объектам, которые уже выявлены, мы ограничения ввели. Они никуда от нас уже не уйдут. Поверьте, решение будет принято уже в ближайшее время. Здесь даже без вариантов", - сказал Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220322/rossiya-1779337226.html
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новости - туризм, сергей аксенов (политик), республика крым, общество, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:13 23.03.2022 (обновлено: 15:39 23.03.2022)
 
Аксенов допустил национализацию украинских отелей в Крыму

Глава Крыма Аксенов допустил национализацию отелей, принадлежащих украинским бизнесменам

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил национализацией украинским владельцам отелей на полуострове, которые поддержали режим в Киеве.
"Мы с коллегами из Федеральной службы безопасности работу соответствующую ведем. Простых граждан Украины этот процесс не касается. Это касается тех, кто в публичном поле ведет пропагандистскую деятельность, открыто поддерживает нацистский режим. По тем, кто ведет такую работу, считаем, что в нынешнее время – это предательство открытым текстом. Конечно, 100 процентов такие решения примем", - сказал Аксенов на совещании крымского правительства.
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По его словам, сейчас совместно с ФСБ полностью выверяется вся информация по "всем персонажам". "У нас инструмент национализации присутствует, поэтому по всем потенциальным объектам, которые уже выявлены, мы ограничения ввели. Они никуда от нас уже не уйдут. Поверьте, решение будет принято уже в ближайшее время. Здесь даже без вариантов", - сказал Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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