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Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово - РИА Новости, 23.03.2022
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Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово
Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово - РИА Новости, 23.03.2022
Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово
Международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) сообщила о падении своего беспилотника в южной части Косовска-Митровицы. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:06
2022-03-23T22:06
в мире
нато
косово
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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) сообщила о падении своего беспилотника в южной части Косовска-Митровицы.Легкий беспилотник упал в среду в районе Баир южной, населенной албанцами части Косовска-Митровицы."KFOR сообщил, что падение вызвано поломкой. В результате падения не было пострадавших, отсутствует материальный ущерб. Дрон проводил плановый осмотр местности в рамках регулярного контроля безопасности", - приводит Радио и телевидение Косово заявление миссии НАТО.По данным СМИ речь идет о разведывательном БПЛА израильского производства Elbit Skylark 1, предположительно, принадлежащем хорватскому контингенту KFOR.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20220318/zagreb-1778869881.html
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в мире, нато, косово
22:06 23.03.2022
 
Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово

Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в южной части Косово

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) сообщила о падении своего беспилотника в южной части Косовска-Митровицы.
Легкий беспилотник упал в среду в районе Баир южной, населенной албанцами части Косовска-Митровицы.
Место падения беспилотника в Загребе - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 15:34
Премьер Хорватии заявил, что упавший беспилотник нес авиабомбу
"KFOR сообщил, что падение вызвано поломкой. В результате падения не было пострадавших, отсутствует материальный ущерб. Дрон проводил плановый осмотр местности в рамках регулярного контроля безопасности", - приводит Радио и телевидение Косово заявление миссии НАТО.
По данным СМИ речь идет о разведывательном БПЛА израильского производства Elbit Skylark 1, предположительно, принадлежащем хорватскому контингенту KFOR.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 14:44
В Минобороны Румынии заявили, что упавший беспилотник прилетел с Украины
 
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