https://ria.ru/20220323/nato-1779757934.html
Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово
Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово - РИА Новости, 23.03.2022
Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово
Международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) сообщила о падении своего беспилотника в южной части Косовска-Митровицы. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:06
2022-03-23T22:06
2022-03-23T22:06
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БЕЛГРАД, 23 мар – РИА Новости. Международная миссия под эгидой НАТО в Косово (KFOR) сообщила о падении своего беспилотника в южной части Косовска-Митровицы.Легкий беспилотник упал в среду в районе Баир южной, населенной албанцами части Косовска-Митровицы."KFOR сообщил, что падение вызвано поломкой. В результате падения не было пострадавших, отсутствует материальный ущерб. Дрон проводил плановый осмотр местности в рамках регулярного контроля безопасности", - приводит Радио и телевидение Косово заявление миссии НАТО.По данным СМИ речь идет о разведывательном БПЛА израильского производства Elbit Skylark 1, предположительно, принадлежащем хорватскому контингенту KFOR.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
https://ria.ru/20220318/zagreb-1778869881.html
https://ria.ru/20220315/bespilotnik-1778265920.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, косово
Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в Косово
Миссия НАТО сообщила о падении беспилотника в южной части Косово