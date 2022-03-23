https://ria.ru/20220323/nato-1779665813.html

Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО

Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО - РИА Новости, 23.03.2022

Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский обратится к лидерам альянса в ходе саммита 24 марта. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:12

2022-03-23T16:12

2022-03-23T16:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский обратится к лидерам альянса в ходе саммита 24 марта."Завтра лидеры стран НАТО соберутся на встречу. Я могу подтвердить, что президент Зеленский обратится к ним", - сообщил он.Внеочередной саммит НАТО пройдет с физическим участием лидеров стран-союзниц 24 марта в Брюсселе. Ожидается участие президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр