https://ria.ru/20220323/nato-1779665813.html
Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО
Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО - РИА Новости, 23.03.2022
Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский обратится к лидерам альянса в ходе саммита 24 марта. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:12
2022-03-23T16:12
2022-03-23T16:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский обратится к лидерам альянса в ходе саммита 24 марта."Завтра лидеры стран НАТО соберутся на встречу. Я могу подтвердить, что президент Зеленский обратится к ним", - сообщил он.Внеочередной саммит НАТО пройдет с физическим участием лидеров стран-союзниц 24 марта в Брюсселе. Ожидается участие президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, йенс столтенберг, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
16:12 23.03.2022 (обновлено: 16:54 23.03.2022)
Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО
Генсек НАТО Столтенберг: Зеленский обратится к лидерам альянса на саммите 24 марта