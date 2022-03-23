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Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО - РИА Новости, 23.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/nato-1779665813.html
Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО
Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО - РИА Новости, 23.03.2022
Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский обратится к лидерам альянса в ходе саммита 24 марта. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:12
2022-03-23T16:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский обратится к лидерам альянса в ходе саммита 24 марта."Завтра лидеры стран НАТО соберутся на встречу. Я могу подтвердить, что президент Зеленский обратится к ним", - сообщил он.Внеочередной саммит НАТО пройдет с физическим участием лидеров стран-союзниц 24 марта в Брюсселе. Ожидается участие президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778280127.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
16:12 23.03.2022 (обновлено: 16:54 23.03.2022)
 
Столтенберг анонсировал обращение Зеленского к лидерам стран НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: Зеленский обратится к лидерам альянса на саммите 24 марта

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Владимир Зеленский обратится к лидерам альянса в ходе саммита 24 марта.
"Завтра лидеры стран НАТО соберутся на встречу. Я могу подтвердить, что президент Зеленский обратится к ним", - сообщил он.
Внеочередной саммит НАТО пройдет с физическим участием лидеров стран-союзниц 24 марта в Брюсселе. Ожидается участие президента США Джо Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 15:41
Зеленский признал, что Украина не войдет в НАТО
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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