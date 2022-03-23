Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/nalog-1779665043.html
Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии
Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии - РИА Новости, 23.03.2022
Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны предлагают продлить срок уплаты налога до осени для индустрий красоты, спорта, культуры и ряда... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:09
2022-03-23T16:09
экономика
правительство рф
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779434543_0:22:3068:1747_1920x0_80_0_0_b69919fc16459e90524096375681c291.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны предлагают продлить срок уплаты налога до осени для индустрий красоты, спорта, культуры и ряда других."Для малого бизнеса из отдельных отраслей подготовлено еще одно решение. Оно коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств", - сказал он на совещании президента с правительством.Мишустин пояснил, что для них предлагается продлить на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода.Он добавил, что это позволит бизнесу перенести на осень начало этих платежей и высвободить порядка 37 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220322/nalogi-1779468540.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779434543_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_9e5805616bb2c718180cdae24d10f4da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, правительство рф, михаил мишустин
16:09 23.03.2022
 
Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии

Мишустин: власти предлагают продлить до осени срок уплаты налога для бьюти-индустрии

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны предлагают продлить срок уплаты налога до осени для индустрий красоты, спорта, культуры и ряда других.
"Для малого бизнеса из отдельных отраслей подготовлено еще одно решение. Оно коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств", - сказал он на совещании президента с правительством.
Металлургическое предприятие Уральская кузница - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 15:56
Минпромторг хочет обсудить с Минфином налоги для металлургов
Мишустин пояснил, что для них предлагается продлить на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода.
Он добавил, что это позволит бизнесу перенести на осень начало этих платежей и высвободить порядка 37 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаПравительство РФМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала