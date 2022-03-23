https://ria.ru/20220323/nalog-1779665043.html

Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии

Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии - РИА Новости, 23.03.2022

Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны предлагают продлить срок уплаты налога до осени для индустрий красоты, спорта, культуры и ряда... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:09

2022-03-23T16:09

2022-03-23T16:09

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны предлагают продлить срок уплаты налога до осени для индустрий красоты, спорта, культуры и ряда других."Для малого бизнеса из отдельных отраслей подготовлено еще одно решение. Оно коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств", - сказал он на совещании президента с правительством.Мишустин пояснил, что для них предлагается продлить на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода.Он добавил, что это позволит бизнесу перенести на осень начало этих платежей и высвободить порядка 37 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220322/nalogi-1779468540.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, правительство рф, михаил мишустин