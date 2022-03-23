https://ria.ru/20220323/nalog-1779665043.html
Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии
Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии - РИА Новости, 23.03.2022
Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны предлагают продлить срок уплаты налога до осени для индустрий красоты, спорта, культуры и ряда... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:09
2022-03-23T16:09
2022-03-23T16:09
экономика
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны предлагают продлить срок уплаты налога до осени для индустрий красоты, спорта, культуры и ряда других."Для малого бизнеса из отдельных отраслей подготовлено еще одно решение. Оно коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств", - сказал он на совещании президента с правительством.Мишустин пояснил, что для них предлагается продлить на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода.Он добавил, что это позволит бизнесу перенести на осень начало этих платежей и высвободить порядка 37 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220322/nalogi-1779468540.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, правительство рф, михаил мишустин
Мишустин: власти предлагают продлить срок уплаты налога для бьюти-индустрии
Мишустин: власти предлагают продлить до осени срок уплаты налога для бьюти-индустрии
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти страны предлагают продлить срок уплаты налога до осени для индустрий красоты, спорта, культуры и ряда других.
"Для малого бизнеса из отдельных отраслей подготовлено еще одно решение. Оно коснется предприятий обрабатывающей сферы, культуры, спорта, здравоохранения, индустрии красоты и туристических агентств", - сказал он на совещании президента с правительством.
Мишустин
пояснил, что для них предлагается продлить на шесть месяцев срок уплаты налога по упрощенной системе за прошлый год и первый квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода.
Он добавил, что это позволит бизнесу перенести на осень начало этих платежей и высвободить порядка 37 миллиардов рублей.