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Член ОП оценил идею главы ЯНАО об ускоренном начислении "северных" надбавок - РИА Новости, 23.03.2022
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20220323/nadbavki-1779646703.html
Член ОП оценил идею главы ЯНАО об ускоренном начислении "северных" надбавок
Член ОП оценил идею главы ЯНАО об ускоренном начислении "северных" надбавок - РИА Новости, 23.03.2022
Член ОП оценил идею главы ЯНАО об ускоренном начислении "северных" надбавок
Инициатива губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова об ускоренном начислении "северных" надбавок специалистам в Арктике поможет привлечь... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:03
2022-03-23T15:03
ямало-ненецкий автономный округ
владимир путин
россия
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
дмитрий артюхов
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Ольга Ерачина. Инициатива губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова об ускоренном начислении "северных" надбавок специалистам в Арктике поможет привлечь новые кадры в регион, сообщил РИА Новости в среду политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин.Ранее президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Губернатор рассказал, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы "северные" надбавки можно было начислять в ускоренном порядке. По мнению Артюхова, если у молодого специалиста нет стажа жизни на Севере, они равны нулю, это в определённой мере препятствие для того, чтобы они приезжали работать в регион. Глава государства пообещал поручить правительству проработать вопрос ускоренного начисления "северных" надбавок молодым специалистам в Арктической зоне, прежде всего это касается федеральных служащих."Во-первых, эта инициатива на данный момент касается уже и федеральных структур, потому что региональные структуры уже привлекали (кадры таким образом – ред.). Есть уже опыт, он показал себя позитивно. На уровне региональных структур люди приглашались уже сразу со всеми северными. Это показало приток качественных специалистов. Мы очень рассчитываем на то, что качественные специалисты будут приезжать на Ямал и дальше, потому что мы понимаем, что в условиях Крайнего Севера люди должны иметь какие-то бонусы за то, что живут и работают здесь. Кроме того, мы понимаем, что сейчас нам очень нужно повышать качество жизни, в первую очередь, это врачи, учителя", - сказал Забродин.Он также добавил, что поддержка Путиным инициативы Артюхова говорит о дальнейшем развитии крупных проектов в регионе."Данная инициатива, поддержанная президентом, дает определенный сигнал для всех жителей автономного округа, что Ямал будет продолжать развиваться в позитивном ключе, что будут продолжать развиваться крупные проекты на Ямале, и мы не окажемся брошенными. То есть интерес в развитии Ямала есть и на федеральном уровне. Он четко обозначен таким образом", - отметил политолог.
https://ria.ru/20220317/podderzhka-1778655263.html
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владимир путин, россия, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао), дмитрий артюхов, общество
15:03 23.03.2022
 
Член ОП оценил идею главы ЯНАО об ускоренном начислении "северных" надбавок

Член ОП Забродин: ускоренное начисление "северных" надбавок привлечет специалистов на Ямал

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Салехард
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар - РИА Новости, Ольга Ерачина. Инициатива губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова об ускоренном начислении "северных" надбавок специалистам в Арктике поможет привлечь новые кадры в регион, сообщил РИА Новости в среду политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. Губернатор рассказал, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы "северные" надбавки можно было начислять в ускоренном порядке. По мнению Артюхова, если у молодого специалиста нет стажа жизни на Севере, они равны нулю, это в определённой мере препятствие для того, чтобы они приезжали работать в регион. Глава государства пообещал поручить правительству проработать вопрос ускоренного начисления "северных" надбавок молодым специалистам в Арктической зоне, прежде всего это касается федеральных служащих.
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"Во-первых, эта инициатива на данный момент касается уже и федеральных структур, потому что региональные структуры уже привлекали (кадры таким образом – ред.). Есть уже опыт, он показал себя позитивно. На уровне региональных структур люди приглашались уже сразу со всеми северными. Это показало приток качественных специалистов. Мы очень рассчитываем на то, что качественные специалисты будут приезжать на Ямал и дальше, потому что мы понимаем, что в условиях Крайнего Севера люди должны иметь какие-то бонусы за то, что живут и работают здесь. Кроме того, мы понимаем, что сейчас нам очень нужно повышать качество жизни, в первую очередь, это врачи, учителя", - сказал Забродин.
Он также добавил, что поддержка Путиным инициативы Артюхова говорит о дальнейшем развитии крупных проектов в регионе.
"Данная инициатива, поддержанная президентом, дает определенный сигнал для всех жителей автономного округа, что Ямал будет продолжать развиваться в позитивном ключе, что будут продолжать развиваться крупные проекты на Ямале, и мы не окажемся брошенными. То есть интерес в развитии Ямала есть и на федеральном уровне. Он четко обозначен таким образом", - отметил политолог.
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Ямало-Ненецкий автономный округВладимир ПутинРоссияЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Дмитрий АртюховОбщество
 
 
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