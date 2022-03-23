https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779746603.html
Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку
Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку - РИА Новости, 23.03.2022
Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, что якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела подать в отставку, но президент... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:51
2022-03-23T20:51
2022-03-23T21:28
политика
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий песков
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, что якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела подать в отставку, но президент попросил ее остаться."Мне не известно об этом. Лучше спросить Набиуллину", - сказал Песков РИА Новости, комментируя это сообщение агентства Блумберг.
https://ria.ru/20220322/aktivy-1779369997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, эльвира набиуллина
20:51 23.03.2022 (обновлено: 21:28 23.03.2022)
Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку
Пресс-секретарь Песков переадресовал Набиуллиной вопрос о ее планах уйти в отставку