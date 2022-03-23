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Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку - РИА Новости, 23.03.2022
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Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку
Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку - РИА Новости, 23.03.2022
Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, что якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела подать в отставку, но президент... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T20:51
2022-03-23T21:28
политика
центральный банк рф (цб рф)
дмитрий песков
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, что якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела подать в отставку, но президент попросил ее остаться."Мне не известно об этом. Лучше спросить Набиуллину", - сказал Песков РИА Новости, комментируя это сообщение агентства Блумберг.
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политика, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, эльвира набиуллина
20:51 23.03.2022 (обновлено: 21:28 23.03.2022)
 
Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку

Пресс-секретарь Песков переадресовал Набиуллиной вопрос о ее планах уйти в отставку

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, что якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела подать в отставку, но президент попросил ее остаться.
"Мне не известно об этом. Лучше спросить Набиуллину", - сказал Песков РИА Новости, комментируя это сообщение агентства Блумберг.
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ПолитикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дмитрий ПесковЭльвира Набиуллина
 
 
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