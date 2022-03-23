https://ria.ru/20220323/nabiullina-1779746603.html

Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку

Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку - РИА Новости, 23.03.2022

Песков не знает о якобы просьбе Набиуллиной уйти в отставку

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, что якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела подать в отставку, но президент... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T20:51

2022-03-23T20:51

2022-03-23T21:28

политика

центральный банк рф (цб рф)

дмитрий песков

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно о том, что якобы глава ЦБ Эльвира Набиуллина хотела подать в отставку, но президент попросил ее остаться."Мне не известно об этом. Лучше спросить Набиуллину", - сказал Песков РИА Новости, комментируя это сообщение агентства Блумберг.

https://ria.ru/20220322/aktivy-1779369997.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

политика, центральный банк рф (цб рф), дмитрий песков, эльвира набиуллина