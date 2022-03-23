Рейтинг@Mail.ru
AFP: военные Мьянмы отвергли обвинения США в геноциде рохинджа - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/myanma-1779546808.html
AFP: военные Мьянмы отвергли обвинения США в геноциде рохинджа
AFP: военные Мьянмы отвергли обвинения США в геноциде рохинджа - РИА Новости, 23.03.2022
AFP: военные Мьянмы отвергли обвинения США в геноциде рохинджа
Военные Мьянмы решительно отвергают заявления США о геноциде и преступлениях против человечности в отношении народа рохинджа, сообщает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T01:24
2022-03-23T01:25
в мире
мьянма
сша
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150941/62/1509416250_0:149:3000:1837_1920x0_80_0_0_706a5dc45fe4a22f05b2a12d6c8cdcd0.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военные Мьянмы решительно отвергают заявления США о геноциде и преступлениях против человечности в отношении народа рохинджа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление МИД Мьянмы.Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что Вашингтон пришел к заключению, что военные Мьянмы совершают геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа. На многочисленных примерах он обвинил военных Мьянмы в массовых убийствах рохинджа, уничтожении их деревень, пытках, изнасилованиях, провоцировании массового исхода беженцев.В заявлении подчеркивается, что утверждения США "далеки от реальности".Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.
https://ria.ru/20220203/myanma-1770772198.html
мьянма
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150941/62/1509416250_177:0:2824:1985_1920x0_80_0_0_e1623a73ffb1215a7becc81fe60125be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мьянма, сша, энтони блинкен
01:24 23.03.2022 (обновлено: 01:25 23.03.2022)
 
AFP: военные Мьянмы отвергли обвинения США в геноциде рохинджа

AFP: военные Мьянмы отвергли заявления США о геноциде в отношении народа рохинджа

© РИА Новости / Шахневаз Хан / Перейти в фотобанкЖенщина с детьми, Мьянма
Женщина с детьми, Мьянма - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Шахневаз Хан
Перейти в фотобанк
Женщина с детьми, Мьянма
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военные Мьянмы решительно отвергают заявления США о геноциде и преступлениях против человечности в отношении народа рохинджа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление МИД Мьянмы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что Вашингтон пришел к заключению, что военные Мьянмы совершают геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа. На многочисленных примерах он обвинил военных Мьянмы в массовых убийствах рохинджа, уничтожении их деревень, пытках, изнасилованиях, провоцировании массового исхода беженцев.
"Мьянма никогда не участвовала в актах геноцида и не имеет намерения полностью или частично уничтожить какую-либо национальную, расовую или религиозную группу или любую другую группу", - цитирует агентство заявление министерства.
В заявлении подчеркивается, что утверждения США "далеки от реальности".
Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.
Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 02:01
СБ ООН призвал освободить всех задержанных в Мьянме
 
В миреМьянмаСШАЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала