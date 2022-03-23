01:24 23.03.2022 (обновлено: 01:25 23.03.2022)
AFP: военные Мьянмы отвергли обвинения США в геноциде рохинджа
AFP: военные Мьянмы отвергли заявления США о геноциде в отношении народа рохинджа
Женщина с детьми, Мьянма
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Военные Мьянмы решительно отвергают заявления США о геноциде и преступлениях против человечности в отношении народа рохинджа, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление МИД Мьянмы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник заявил, что Вашингтон пришел к заключению, что военные Мьянмы совершают геноцид и преступления против человечности в отношении народа рохинджа. На многочисленных примерах он обвинил военных Мьянмы в массовых убийствах рохинджа, уничтожении их деревень, пытках, изнасилованиях, провоцировании массового исхода беженцев.
"Мьянма никогда не участвовала в актах геноцида и не имеет намерения полностью или частично уничтожить какую-либо национальную, расовую или религиозную группу или любую другую группу", - цитирует агентство заявление министерства.
В заявлении подчеркивается, что утверждения США "далеки от реальности".
Рохинджа - этнические бенгальцы, проживающие в штате Ракхайн в Мьянме, потомки бенгальцев, переселенных туда британскими колониальными властями в конце XIX – начале XX века. Большинство рохинджа не имеют гражданства Мьянмы, так как считаются в этой стране нелегальными мигрантами, несмотря на то, что живут в Ракхайне более 100 лет.
Бегство рохинджа из Мьянмы началось в 2012 году, после религиозно-этнических столкновений с "араканцами" - коренными жителями Ракхайна. В 2015 году более 25 тысяч рохинджа пытались попасть в Таиланд, Малайзию и Индонезию по морю с помощью контрабандистов, после чего власти трех стран провели операцию по пресечению деятельности этих групп. В 2017 году в результате массированной операции вооруженных сил Мьянмы по зачистке части штата Ракхайн от повстанцев из народности рохинджа, напавших на полицейские участки и воинские части, более 700 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш, где до сих пор проживают в лагерях беженцев.
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