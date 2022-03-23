Рейтинг@Mail.ru
Москалькова потребовала освободить задержанного в Риге эксперта Федорова - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/moskalkova-1779731688.html
Москалькова потребовала освободить задержанного в Риге эксперта Федорова
Москалькова потребовала освободить задержанного в Риге эксперта Федорова - РИА Новости, 23.03.2022
Москалькова потребовала освободить задержанного в Риге эксперта Федорова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание блогера Кирилла Федорова в Латвии попранием основополагающих прав человека и... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:20
2022-03-23T19:20
в мире
латвия
рига
татьяна москалькова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание блогера Кирилла Федорова в Латвии попранием основополагающих прав человека и призвала прекратить преследование.Ранее в МИД сообщили, что в Риге был помещен под стражу известный блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине."Взятие под стражу автора русскоязычного YouTube-канала "История оружия" Кирилла Федорова, который представлял общественности свой патриотический взгляд на события, происходящие на Украине, является вопиющим фактом попрания основополагающих прав и свобод человека на территории Латвии. Призываю латвийские власти прекратить ставить гарантии прав человека в зависимость от политической конъюнктуры и немедленно прекратить преследование в отношении независимого эксперта", - говорится в заявлении Москальковой, опубликованном в ее Telegram-канале.Также она отметила, что масштабы русофобии "ужасают и приобретают характер настоящего нео-холокоста"."В очередной раз мы являемся свидетелями политизации правозащитной повестки со стороны Запада, неуклонно продолжающего следовать своей устоявшейся риторике, не имеющей ничего общего с правочеловеческими ценностями и идущей вразрез с нормами международного права", - добавила Москалькова.
https://ria.ru/20220322/delo-1779538710.html
https://ria.ru/20220322/ekspert-1779475188.html
латвия
рига
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, рига, татьяна москалькова, россия
19:20 23.03.2022
 
Москалькова потребовала освободить задержанного в Риге эксперта Федорова

Москалькова призвала прекратить преследовать блогера Федорова, задержанного в Латвии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание блогера Кирилла Федорова в Латвии попранием основополагающих прав человека и призвала прекратить преследование.
Ранее в МИД сообщили, что в Риге был помещен под стражу известный блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 22:43
СК возбудит дело против поручивших задержать блогера Федорова в Латвии
"Взятие под стражу автора русскоязычного YouTube-канала "История оружия" Кирилла Федорова, который представлял общественности свой патриотический взгляд на события, происходящие на Украине, является вопиющим фактом попрания основополагающих прав и свобод человека на территории Латвии. Призываю латвийские власти прекратить ставить гарантии прав человека в зависимость от политической конъюнктуры и немедленно прекратить преследование в отношении независимого эксперта", - говорится в заявлении Москальковой, опубликованном в ее Telegram-канале.
Также она отметила, что масштабы русофобии "ужасают и приобретают характер настоящего нео-холокоста".
"В очередной раз мы являемся свидетелями политизации правозащитной повестки со стороны Запада, неуклонно продолжающего следовать своей устоявшейся риторике, не имеющей ничего общего с правочеловеческими ценностями и идущей вразрез с нормами международного права", - добавила Москалькова.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 16:21
МИД потребовал освободить задержанного в Риге эксперта Кирилла Федорова
 
В миреЛатвияРигаТатьяна МоскальковаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала