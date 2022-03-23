https://ria.ru/20220323/moskalkova-1779731688.html

Москалькова потребовала освободить задержанного в Риге эксперта Федорова

Москалькова потребовала освободить задержанного в Риге эксперта Федорова - РИА Новости, 23.03.2022

Москалькова потребовала освободить задержанного в Риге эксперта Федорова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание блогера Кирилла Федорова в Латвии попранием основополагающих прав человека и... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:20

2022-03-23T19:20

2022-03-23T19:20

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала задержание блогера Кирилла Федорова в Латвии попранием основополагающих прав человека и призвала прекратить преследование.Ранее в МИД сообщили, что в Риге был помещен под стражу известный блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине."Взятие под стражу автора русскоязычного YouTube-канала "История оружия" Кирилла Федорова, который представлял общественности свой патриотический взгляд на события, происходящие на Украине, является вопиющим фактом попрания основополагающих прав и свобод человека на территории Латвии. Призываю латвийские власти прекратить ставить гарантии прав человека в зависимость от политической конъюнктуры и немедленно прекратить преследование в отношении независимого эксперта", - говорится в заявлении Москальковой, опубликованном в ее Telegram-канале.Также она отметила, что масштабы русофобии "ужасают и приобретают характер настоящего нео-холокоста"."В очередной раз мы являемся свидетелями политизации правозащитной повестки со стороны Запада, неуклонно продолжающего следовать своей устоявшейся риторике, не имеющей ничего общего с правочеловеческими ценностями и идущей вразрез с нормами международного права", - добавила Москалькова.

https://ria.ru/20220322/delo-1779538710.html

https://ria.ru/20220322/ekspert-1779475188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, латвия, рига, татьяна москалькова, россия