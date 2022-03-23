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Мосгорсуд отправил в колонию банду мигрантов за серию разбойных нападений - РИА Новости, 23.03.2022
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Мосгорсуд отправил в колонию банду мигрантов за серию разбойных нападений
Мосгорсуд отправил в колонию банду мигрантов за серию разбойных нападений - РИА Новости, 23.03.2022
Мосгорсуд отправил в колонию банду мигрантов за серию разбойных нападений
Мосгорсуд приговорил к срокам от 11 до 14 лет колонии строгого режима банду мигрантов-налетчиков, нападавших на граждан с крупными суммами денег, сообщает... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:24
2022-03-23T15:24
происшествия
криминал
московский городской суд
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к срокам от 11 до 14 лет колонии строгого режима банду мигрантов-налетчиков, нападавших на граждан с крупными суммами денег, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четверых граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 30 до 42 лет, участников устойчивой вооруженной группы (банды) Тагайбека Турсунова, Абдукарима Тагайназарова, Улугбека Аллаярова и Пардабоя Чабборова", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, члены банды 17 мая 2018 года на автомобильной развязке Третьего транспортного кольца, угрожая оружием, напали на автомобиль Chevrolet Cruze, причинив водителю ущерб более чем на 9,7 миллиона рублей. Третьего апреля 2019 года в Устьинском проезде они совершили нападение на другую машину, побили водителя и похитили имущество более чем на 7 миллионов рублей. А 7 октября 2019 года на Краснохолмской набережной в ходе разбойного нападения на двух мужчин в автомобиле похитили имущество на 800 тысяч рублей.Всего с ноября 2015 года по октябрь 2019 года злоумышленники с соучастниками совершили в различных районах столицы пять разбойных нападений на граждан, имевших при себе крупные денежные суммы наличными. Общая сумма причиненного ущерба превысила 17,7 миллиона рублей."Суд приговорил Тагайназарова и Турсунова каждого к 14 годам лишения свободы, Аллаярова к 12 годам лишения свободы, Чабборова – к 11 годам лишения свободы, каждого со штрафами в размере 500 тысяч рублей. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.В зависимости от роли и степени участия они осуждены за участие в устойчивой банде и нападениях, а также за разбой организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
https://ria.ru/20220215/prigovor-1772881812.html
https://realty.ria.ru/20220215/sud-1772975934.html
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происшествия, криминал, московский городской суд, россия
15:24 23.03.2022
 
Мосгорсуд отправил в колонию банду мигрантов за серию разбойных нападений

Мосгорсуд приговорил к серьезным срокам банду мигрантов за серию разбойных нападений

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мосгорсуд приговорил к срокам от 11 до 14 лет колонии строгого режима банду мигрантов-налетчиков, нападавших на граждан с крупными суммами денег, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четверых граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 30 до 42 лет, участников устойчивой вооруженной группы (банды) Тагайбека Турсунова, Абдукарима Тагайназарова, Улугбека Аллаярова и Пардабоя Чабборова", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, члены банды 17 мая 2018 года на автомобильной развязке Третьего транспортного кольца, угрожая оружием, напали на автомобиль Chevrolet Cruze, причинив водителю ущерб более чем на 9,7 миллиона рублей. Третьего апреля 2019 года в Устьинском проезде они совершили нападение на другую машину, побили водителя и похитили имущество более чем на 7 миллионов рублей. А 7 октября 2019 года на Краснохолмской набережной в ходе разбойного нападения на двух мужчин в автомобиле похитили имущество на 800 тысяч рублей.
Всего с ноября 2015 года по октябрь 2019 года злоумышленники с соучастниками совершили в различных районах столицы пять разбойных нападений на граждан, имевших при себе крупные денежные суммы наличными. Общая сумма причиненного ущерба превысила 17,7 миллиона рублей.
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"Суд приговорил Тагайназарова и Турсунова каждого к 14 годам лишения свободы, Аллаярова к 12 годам лишения свободы, Чабборова – к 11 годам лишения свободы, каждого со штрафами в размере 500 тысяч рублей. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - уточняется в релизе.
В зависимости от роли и степени участия они осуждены за участие в устойчивой банде и нападениях, а также за разбой организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
 
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