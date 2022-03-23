https://ria.ru/20220323/modernizatsiya-1779697678.html

В Архангельской области провели масштабную модернизацию медучреждений

В Архангельской области провели масштабную модернизацию медучреждений - РИА Новости, 23.03.2022

В Архангельской области провели масштабную модернизацию медучреждений

Меры, принятые правительством Архангельской области по модернизации системы здравоохранения Архангельской области в 2021 году, позволили построить новые ФАПы,... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:13

2022-03-23T17:13

2022-03-23T17:19

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 мар – РИА Новости. Меры, принятые правительством Архангельской области по модернизации системы здравоохранения Архангельской области в 2021 году, позволили построить новые ФАПы, начать возведение и ремонт нескольких медучреждений, а также приобрести 26 квартир для медработников, сообщил губернатор Александр Цыбульский в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности регионального правительства в 2021 году.Глава региона рассказал, что в течение прошлого года на территории региона построено и введено в эксплуатацию шесть фельдшерско-акушерских пунктов в Вельском, Няндомском, Шенкурском, Устьянском и Приморском районах. Седьмой ФАП приобретен уже в готовом виде и расположен в поселке Лайский Док Приморского района – прием пациентов в нем ведется с августа 2021 года.Более 40 миллионов рублей было выделено из областного бюджета на обновление здания для детской поликлиники в городе Мирном, в декабре она начала принимать пациентов в полностью обновленном здании. Кроме того, в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в прошлом году также началось возведение новых зданий сразу для нескольких медицинских учреждений.С 2021 года ведется строительство пристройки к основному корпусу Мезенской центральной районной больницы, подрядчик демонстрирует хорошие темпы работ и планирует завершить строительство в этом году вместо 2023 года. "Благодаря новому зданию медицинским работникам и пациентам больше не придется бегать из одного корпуса больницы в другой: все подразделения будут располагаться под одной крышей, а старые деревянные корпуса, построенные в 60-х годах прошлого века, постепенно будут демонтированы", – пояснил Цыбульский.Также с прошлого года ведется строительство нового здания поликлиники для Котласской центральной городской больницы имени святителя Луки. Срок сдачи объекта – 2023 год. Наряду с этим в 2021 году началось возведение больницы на Соловках. Она будет обслуживать 956 человек, из них 170 – это дети. Наибольший объем средств направлен на строительство лечебно-диагностического комплекса Архангельской областной детской клинической больницы имени П.Г. Выжлецова – более 1,1 миллиарда рублей."Этот объект имеет очень высокую социальную значимость: в больнице проходят лечение не только дети нашей области, но и Ненецкого автономного округа и других близлежащих регионов", - пояснил глава региона, добавив, что в новом корпусе разместятся несколько подразделений с самым современным оборудованием. Ввести этот объект в эксплуатацию планируется к концу текущего года.Что касается улучшения условий жизни и работы медработников, то впервые за последние восемь лет на приобретение квартир для медиков из средств областного бюджета было направлено 46,4 миллиона рублей. На эти средства удалось приобрести 26 служебных квартир.Впервые за всю историю системы здравоохранения Архангельской области в 2021 году было принято решение об установлении дополнительных выплат медицинским работникам, которые трудятся в удаленных сельских населенных пунктах."С начала этого года величина ежемесячной фиксированной выплаты составляет 10 тысяч рублей для врача и фельдшера и 5 тысяч рублей – для медсестры. Эта практика уже показала свой эффект", – подчеркнул Цыбульский, предложив индексировать эти выплаты.Глава региона также отметил позитивные результаты в вопросах трудоустройства выпускников в государственные медорганизации области. По данным регионального правительства, 2021 году 158 молодых врачей и 205 средних медицинских работников пополнили коллективы больниц и поликлиник региона. Еще 27 врачей и 19 средних медицинских работников пришли работать в государственные медорганизации, расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и городах с населением до 50 тысяч человек благодаря участию области в программе "Земский доктор" и "Земский фельдшер".

https://ria.ru/20220323/sotsobekty-1779624744.html

https://ria.ru/20220323/zhile-1779689395.html

https://ria.ru/20220323/dorogi-1779690304.html

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Владимир Лаврентьев

архангельская область, россия, общество, александр цыбульский, медицина, здоровье - общество, здравоохранение