Минобороны заявило об отказе Киева согласовывать гумкоридоры
Минобороны заявило об очередном отказе Киева согласовывать гумкоридоры
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия открыла в среду гумкоридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, Киев ни один коридор в очередной раз не согласовал, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С 10:00 23 марта 2022 года российской стороной в 20-й раз вновь открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Из предложенных нами на текущие сутки маршрутов официальный Киев ни один гуманитарный коридор в очередной раз цинично не согласовал", - сказал Мизинцев на брифинге.
При этом, украинская сторона заявила о 14 дополнительных маршрутах на киевском, донецком и луганском направлениях.
"Руководствуясь гуманитарными императивами, несмотря на жестокость и цинизм киевских властей по отношению к своим гражданам, категорически не допускающих любых попыток эвакуироваться в Российскую Федерацию, и исключительно для сохранения жизней мирного населения всеми возможными способами, мы согласились на все предложения украинской стороны без каких-либо дополнительных условий", - отметил Мизинцев.
По словам генерала, ВС РФ неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.