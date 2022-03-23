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Минобороны заявило об отказе Киева согласовывать гумкоридоры - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/minoborony-1779752713.html
Минобороны заявило об отказе Киева согласовывать гумкоридоры
Минобороны заявило об отказе Киева согласовывать гумкоридоры - РИА Новости, 23.03.2022
Минобороны заявило об отказе Киева согласовывать гумкоридоры
Россия открыла в среду гумкоридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, Киев ни один коридор в очередной раз не согласовал, заявил... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T21:32
2022-03-23T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия открыла в среду гумкоридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, Киев ни один коридор в очередной раз не согласовал, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."С 10:00 23 марта 2022 года российской стороной в 20-й раз вновь открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Из предложенных нами на текущие сутки маршрутов официальный Киев ни один гуманитарный коридор в очередной раз цинично не согласовал", - сказал Мизинцев на брифинге.При этом, украинская сторона заявила о 14 дополнительных маршрутах на киевском, донецком и луганском направлениях."Руководствуясь гуманитарными императивами, несмотря на жестокость и цинизм киевских властей по отношению к своим гражданам, категорически не допускающих любых попыток эвакуироваться в Российскую Федерацию, и исключительно для сохранения жизней мирного населения всеми возможными способами, мы согласились на все предложения украинской стороны без каких-либо дополнительных условий", - отметил Мизинцев.По словам генерала, ВС РФ неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.
https://ria.ru/20220322/mariupol-1779302139.html
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в мире, россия, украина, киев, вооруженные силы рф
21:32 23.03.2022
 
Минобороны заявило об отказе Киева согласовывать гумкоридоры

Минобороны заявило об очередном отказе Киева согласовывать гумкоридоры

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия открыла в среду гумкоридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, Киев ни один коридор в очередной раз не согласовал, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"С 10:00 23 марта 2022 года российской стороной в 20-й раз вновь открыты гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском и харьковском направлениях – по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Из предложенных нами на текущие сутки маршрутов официальный Киев ни один гуманитарный коридор в очередной раз цинично не согласовал", - сказал Мизинцев на брифинге.
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При этом, украинская сторона заявила о 14 дополнительных маршрутах на киевском, донецком и луганском направлениях.
"Руководствуясь гуманитарными императивами, несмотря на жестокость и цинизм киевских властей по отношению к своим гражданам, категорически не допускающих любых попыток эвакуироваться в Российскую Федерацию, и исключительно для сохранения жизней мирного населения всеми возможными способами, мы согласились на все предложения украинской стороны без каких-либо дополнительных условий", - отметил Мизинцев.
По словам генерала, ВС РФ неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной, маршрутах.
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