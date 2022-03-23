https://ria.ru/20220323/militarizatsiya-1779550631.html

Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину

Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину - РИА Новости, 23.03.2022

Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег США и их союзников от накачивания Киева оружием и отправки на Украину иностранных наемников. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T03:47

2022-03-23T03:47

2022-03-23T04:59

в мире

сша

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603689379_0:0:2682:1509_1920x0_80_0_0_9c07be839b8ffe1e7838791ce0e3f66a.jpg

ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег США и их союзников от накачивания Киева оружием и отправки на Украину иностранных наемников.По словам Антонова, оружие Украине передается при произвольной трактовке властями западных стран национальных экспортноконтрольных законодательств. Лицензии зачастую одобряются в "упрощенном" режиме, из-за чего "в итоге значительная часть оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников".Посол задался вопросом, понимают ли на Западе, что съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, поучаствовав в конфликте на Украине, могут воспользоваться полученным боевым опытом у себя на родине. Аналогичным образом он указал на риск применения переданных украинским военным ПЗРК против гражданской авиации.Антонов призвал американских политиков, принимающих решения о поставке Киеву боевых систем, "избавиться от иллюзий и самоуспокоенности", так как США также не застрахованы от того, что оружие окажется в руках экстремистов на территории самих Штатов.Дипломат констатировал, что в погоне за прибылью компании ВПК лишились моральных ориентиров и готовы зарабатывать на убийствах людей. Он призвал спонсоров украинского режима прекратить поощрение конфликта в этой стране и задуматься о последствиях подобных шагов.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220321/ukraina-1779247028.html

https://ria.ru/20220318/oruzhie-1778904348.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина, россия