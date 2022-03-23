03:47 23.03.2022 (обновлено: 04:59 23.03.2022)
Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину
Посол в США Антонов заявил об опасности поставок оружия и отправки наемников на Украину
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег США и их союзников от накачивания Киева оружием и отправки на Украину иностранных наемников.
"Накачивание киевского режима оружием и забрасывание на украинскую территорию иностранных наемников безответственно и крайне опасно. Милитаризация Украины напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности", - говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.
По словам Антонова, оружие Украине передается при произвольной трактовке властями западных стран национальных экспортноконтрольных законодательств. Лицензии зачастую одобряются в "упрощенном" режиме, из-за чего "в итоге значительная часть оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников".
Посол задался вопросом, понимают ли на Западе, что съехавшиеся со всего мира в Европу головорезы, поучаствовав в конфликте на Украине, могут воспользоваться полученным боевым опытом у себя на родине. Аналогичным образом он указал на риск применения переданных украинским военным ПЗРК против гражданской авиации.
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Дипломат констатировал, что в погоне за прибылью компании ВПК лишились моральных ориентиров и готовы зарабатывать на убийствах людей. Он призвал спонсоров украинского режима прекратить поощрение конфликта в этой стране и задуматься о последствиях подобных шагов.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.