16:01 23.03.2022 (обновлено: 16:14 23.03.2022)
Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы с 2015 года
Синоптик проверяет осадкомерное ведро на метеоплощадке
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб Москвы с 2015 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб с 2015 года. Метеорологическое подразделение для городских служб создали в 1998 году. Сначала синоптики работали в структуре Росгидромета, а в 2015 году Управление метеоразработок сформировали в ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад и техники нужно для устранения ее последствий, необходим точный прогноз. Поэтому специалисты круглосуточно следят за погодными условиями и оперативно информируют о них городские службы. В среднем за сутки составляют 44 прогноза.
"Ежечасно метеорологи получают данные автоматических дорожных метеокомплексов, расположенных по всему городу. Для сбора метеоданных используются инновационные методы: скорость и направление ветра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков – датчик, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного покрова – лазерные лучи", - дополняется в сообщении.