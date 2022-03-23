https://ria.ru/20220323/meteorologi-1779661845.html

Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы с 2015 года

Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы с 2015 года - РИА Новости, 23.03.2022

Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы с 2015 года

Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб Москвы с 2015 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:01

2022-03-23T16:01

2022-03-23T16:14

москва сегодня: мегаполис для жизни

автомобильные дороги

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

городское хозяйство москвы

общество

москва

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб Москвы с 2015 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб с 2015 года. Метеорологическое подразделение для городских служб создали в 1998 году. Сначала синоптики работали в структуре Росгидромета, а в 2015 году Управление метеоразработок сформировали в ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении.Отмечается, что для того, чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад и техники нужно для устранения ее последствий, необходим точный прогноз. Поэтому специалисты круглосуточно следят за погодными условиями и оперативно информируют о них городские службы. В среднем за сутки составляют 44 прогноза.

https://ria.ru/20211014/prognozy-1754570788.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

автомобильные дороги, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), городское хозяйство москвы, общество, москва