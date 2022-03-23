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Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы с 2015 года - РИА Новости, 23.03.2022
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Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы с 2015 года
Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы с 2015 года - РИА Новости, 23.03.2022
Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы с 2015 года
Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб Москвы с 2015 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:01
2022-03-23T16:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
автомобильные дороги
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
городское хозяйство москвы
общество
москва
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб Москвы с 2015 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб с 2015 года. Метеорологическое подразделение для городских служб создали в 1998 году. Сначала синоптики работали в структуре Росгидромета, а в 2015 году Управление метеоразработок сформировали в ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении.Отмечается, что для того, чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад и техники нужно для устранения ее последствий, необходим точный прогноз. Поэтому специалисты круглосуточно следят за погодными условиями и оперативно информируют о них городские службы. В среднем за сутки составляют 44 прогноза.
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автомобильные дороги, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), городское хозяйство москвы, общество, москва
16:01 23.03.2022 (обновлено: 16:14 23.03.2022)
 

Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи Москвы с 2015 года

© РИА Новости / Алексей СухоруковСиноптик проверяет осадкомерное ведро на метеоплощадке
Синоптик проверяет осадкомерное ведро на метеоплощадке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Синоптик проверяет осадкомерное ведро на метеоплощадке
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб Москвы с 2015 года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 115 тысяч прогнозов составили метеорологи городских служб с 2015 года. Метеорологическое подразделение для городских служб создали в 1998 году. Сначала синоптики работали в структуре Росгидромета, а в 2015 году Управление метеоразработок сформировали в ГБУ "Автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для того, чтобы подготовиться к непогоде и заранее определить, сколько спецбригад и техники нужно для устранения ее последствий, необходим точный прогноз. Поэтому специалисты круглосуточно следят за погодными условиями и оперативно информируют о них городские службы. В среднем за сутки составляют 44 прогноза.
"Ежечасно метеорологи получают данные автоматических дорожных метеокомплексов, расположенных по всему городу. Для сбора метеоданных используются инновационные методы: скорость и направление ветра измеряют приборы с ультразвуковыми датчиками, количество осадков – датчик, регистрирующий удар каждой капли, а высоту снежного покрова – лазерные лучи", - дополняется в сообщении.
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14 октября 2021, 15:20Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниАвтомобильные дорогиФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)Городское хозяйство МосквыОбществоМосква
 
 
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