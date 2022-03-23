https://ria.ru/20220323/medpomosch-1779719776.html

Беженцы из Мариуполя отказываются от медпомощи из-за украинской пропаганды

Беженцы из Мариуполя отказываются от медпомощи из-за украинской пропаганды - РИА Новости, 23.03.2022

Беженцы из Мариуполя отказываются от медпомощи из-за украинской пропаганды

Беженцы из Мариуполя отказываются от медицинской помощи из-за боязни, которую им внушила украинская пропаганда, считает анестезиолог городской больницы... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T18:30

2022-03-23T18:30

2022-03-23T21:56

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НОВОАЗОВСК, 23 фев — РИА Новости. Беженцы из Мариуполя отказываются от медицинской помощи из-за боязни, которую им внушила украинская пропаганда, считает анестезиолог городской больницы Новоазовска Николай Гринько.В качестве примера он привел случай, когда семья с четырехмесячным ребенком, у которого была девятидневная инфицированная рана бедра, не стала обращаться к врачам."Родители отказались ехать в Донецк, потому что они не хотят разделить семью, настолько боятся разделиться, они боятся друг друга потерять, наверное, так. <...> Но вот они категорически отказались ехать в Донецк, забрали ребенка и уехали. К сожалению, судьба неизвестна, очень надеюсь, что у девочки все хорошо. <...> Люди затравленные, люди испуганные, люди психологически очень нестабильные, они не хотят воспринимать ситуацию так, как она есть. То ли это из-за этой пропаганды, то ли попали под обстрел. Это никому не пожелаешь, ощущения ужасные", — сказал Гринько журналистам.Он отметил, что даже после пережитой сложной и опасной ситуации под действием украинской пропаганды люди продолжают демонизировать образ жителей ДНР и России."Боятся, что их ограбят, что их обманут. Коллега говорил, что отправят и разберут на органы, мы представляемся каким-то монстрами ужасными. То ли это результат пропаганды, то ли, действительно, на людей так действует война. Ну, мы стараемся как-то поддержать их психологически и детей, и взрослых", — отметил медик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220321/bezhentsy-1779153923.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь