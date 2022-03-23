https://ria.ru/20220323/matvienko-1779735617.html

Матвиенко рассказала о пользе от переводов расчетов за газ в рубли

Матвиенко рассказала о пользе от переводов расчетов за газ в рубли - РИА Новости, 23.03.2022

Матвиенко рассказала о пользе от переводов расчетов за газ в рубли

Перевод расчетов за газ для недружественных стран в рубли повлияет на стабилизацию и укрепление финансовой системы РФ, считает спикер Совфеда РФ Валентина... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:44

2022-03-23T19:44

2022-03-23T20:15

россия

экономика

валентина матвиенко

европа

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Перевод расчетов за газ для недружественных стран в рубли повлияет на стабилизацию и укрепление финансовой системы РФ, считает спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко."Как вы знаете, президентом сегодня принято решение об оперативном переводе системы оплаты по поставкам нашего природного газа в недружественные страны на рубли. Считаю, что это важнейший момент, который сможет коренным образом повлиять не только на стабилизацию и укрепление финансовой системы России в самое ближайшее время, но и, в перспективе, создаст предпосылки для формирования в мире новой культуры экономического сотрудничества, основанного на доверии, на взаимном уважении между партнерами. Послужит сигналом всем добросовестным участникам мировой торговли", - написала спикер в своем Telegram-канале."Торговать надо в тех валютах, к которым есть доверие. И нужно уходить от расчетов в тех валютах, которые себя полностью скомпрометировали и к которым доверия больше нет. Никакого. Это логично и это справедливо", - уверена парламентарий.По ее словам, здесь больше уже не придется никого в этом убеждать. "Своими действиями Запад сам запустил неизбежную своеобразную цепную реакцию. Ее уже так просто не остановишь. А уж каким будет период полураспада? Могу спрогнозировать, что не очень долгим", - заключила политик.Кроме того, после подрыва доверия к Западу и к доллару станет обоснованным стремление многих стран и компаний перевести расчеты в другие валюты, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Понятно, что абсолютно логичным трендом после такого подрыва доверия к Западу и к доллару станет обоснованное стремление многих стран и компаний перевести как двустороннее сотрудничество, так и сотрудничество в рамках региональных союзов и объединений в другие валюты. Так оно и будет", - написала политик в своем Telegram-канале.По словам спикера, сегодня весь мир видит, кто даже в условиях жесточайших незаконных санкций исполняет свои контрактные обязательства. "Понятно, что речь идет о России", - подчеркнула она.А кто в любой момент может выступить как мошенник, или как настоящий грабитель, добавила сенатор. "Я считаю - то, что сделал Запад, заморозив, а фактически, отобрав сотни миллиардов золото-валютных резервов России, это финансовое преступление. Причем, знаете, существует юридическая квалификация по таким экономическим преступлениям – "в особо крупном размере", - подчеркнула Матвиенко.По ее словам, то, что произошло – это экономическое преступление в "самом крупном размере в истории человечества". "Никто и никогда еще не попадался на месте преступления такого масштаба с поличным. Это же все видят. А если сюда прибавить еще и то, что происходит с пиратским изъятием нашей собственности и собственности наших граждан", - заключила она.

https://ria.ru/20220323/gaz-1779735067.html

https://ria.ru/20220323/gaz-1779698352.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, экономика, валентина матвиенко, европа