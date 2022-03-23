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Российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 23.03.2022
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Российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя
Российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 23.03.2022
Российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя
Российские военные продолжают обеспечивать безопасный выход беженцев из Мариуполя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T05:14
2022-03-23T05:14
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные продолжают обеспечивать безопасный выход беженцев из Мариуполя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Отмечается, что про эвакуацию и гумкоридоры большинство беженцев узнавали от знакомых, украинские власти и военные скрывали от них эту информацию."Пятнадцатого числа мы выбрались из Мариуполя через Володарскую трассу. Нам дали "зеленый коридор" – ДНР выпустила. Очень приятные и приветливые люди. Угощали нас конфетами – детей, воду дали в дорогу, рассказали, как правильно ехать", - приводит Минобороны слова одного из беженцев.По данным ведомства, гуманитарная ситуация в Мариуполе "приобрела катастрофические масштабы" из-за украинских националистических батальонов, которые не хотят сложить оружие и препятствуют безопасному выходу десятков тысяч мирных жителей из города.
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь
05:14 23.03.2022
 
Российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя

Российские военные продолжают обеспечивать безопасный выход беженцев из Мариуполя

© РИА Новости / Алексей КуденкоМариуполь
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Мариуполь
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные продолжают обеспечивать безопасный выход беженцев из Мариуполя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Российские военнослужащие продолжают обеспечивать безопасный выход беженцев, покидающих Мариуполь. Ежедневно из города продолжают выходить мирные люди, не участвующие в боевых действиях и являющиеся, по сути, заложниками националистических подразделений, которые закрепились в жилых кварталах и используют гражданское население в качестве живого щита при ведении боевых действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что про эвакуацию и гумкоридоры большинство беженцев узнавали от знакомых, украинские власти и военные скрывали от них эту информацию.
"Пятнадцатого числа мы выбрались из Мариуполя через Володарскую трассу. Нам дали "зеленый коридор" – ДНР выпустила. Очень приятные и приветливые люди. Угощали нас конфетами – детей, воду дали в дорогу, рассказали, как правильно ехать", - приводит Минобороны слова одного из беженцев.
По данным ведомства, гуманитарная ситуация в Мариуполе "приобрела катастрофические масштабы" из-за украинских националистических батальонов, которые не хотят сложить оружие и препятствуют безопасному выходу десятков тысяч мирных жителей из города.
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