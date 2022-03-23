https://ria.ru/20220323/mariupol-1779554305.html

Российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя

Российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 23.03.2022

Российские военные продолжают обеспечивать выход беженцев из Мариуполя

Российские военные продолжают обеспечивать безопасный выход беженцев из Мариуполя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T05:14

2022-03-23T05:14

2022-03-23T05:14

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российские военные продолжают обеспечивать безопасный выход беженцев из Мариуполя, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Отмечается, что про эвакуацию и гумкоридоры большинство беженцев узнавали от знакомых, украинские власти и военные скрывали от них эту информацию."Пятнадцатого числа мы выбрались из Мариуполя через Володарскую трассу. Нам дали "зеленый коридор" – ДНР выпустила. Очень приятные и приветливые люди. Угощали нас конфетами – детей, воду дали в дорогу, рассказали, как правильно ехать", - приводит Минобороны слова одного из беженцев.По данным ведомства, гуманитарная ситуация в Мариуполе "приобрела катастрофические масштабы" из-за украинских националистических батальонов, которые не хотят сложить оружие и препятствуют безопасному выходу десятков тысяч мирных жителей из города.

https://ria.ru/20220323/sneg-1779554142.html

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Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, мариуполь