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В Крыму намерены восстановить транспортное сообщение с Херсонской областью - РИА Новости, 23.03.2022
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В Крыму намерены восстановить транспортное сообщение с Херсонской областью
В Крыму намерены восстановить транспортное сообщение с Херсонской областью - РИА Новости, 23.03.2022
В Крыму намерены восстановить транспортное сообщение с Херсонской областью
Все транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью будут восстановлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T03:10
2022-03-23T04:10
в мире
херсонская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Все транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью будут восстановлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.Он напомнил, что до воссоединения с Россией полуостров был связан с материком железнодорожными и автомобильными путями, пролегавшими по узкому перешейку на севере Крыма. В 2015 году украинские власти попытались блокировать транспортное сообщение, введя запрет на все железнодорожные перевозки. Преодолеть блокаду позволило строительство нового терминала аэропорта Симферополя, Крымского моста, автомобильного и железнодорожного переходов через Керченский пролив.Ранее он сообщал, что Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов и медикаментов из Крыма, в обмен готова снабжать республику сельхозпродукцией.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Российские военные взяли Херсон под полный контроль 2 марта. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, с администрацией города провели переговоры по вопросам поддержания работы объектов социальной инфраструктуры и безопасности населения.
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в мире, херсонская область , россия
03:10 23.03.2022 (обновлено: 04:10 23.03.2022)
 
В Крыму намерены восстановить транспортное сообщение с Херсонской областью

Полпредство: магистрали между Крымом и Херсонской областью восстановят в ближайшее время

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Крым
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости. Все транспортные магистрали между Крымом и Херсонской областью будут восстановлены уже в ближайшее время, заявил РИА Новости заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.
Он напомнил, что до воссоединения с Россией полуостров был связан с материком железнодорожными и автомобильными путями, пролегавшими по узкому перешейку на севере Крыма. В 2015 году украинские власти попытались блокировать транспортное сообщение, введя запрет на все железнодорожные перевозки. Преодолеть блокаду позволило строительство нового терминала аэропорта Симферополя, Крымского моста, автомобильного и железнодорожного переходов через Керченский пролив.
"Возвращаясь к событиям на Украине, можно с уверенность сказать, что между Крымом и освобожденной от националистов Херсонской областью уже в ближайшее время полностью восстановятся все транспортные и железнодорожные магистрали", - сказал Степанов.
Ранее он сообщал, что Херсонская область заинтересована в поставках горюче-смазочных материалов и медикаментов из Крыма, в обмен готова снабжать республику сельхозпродукцией.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Российские военные взяли Херсон под полный контроль 2 марта. Как сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, с администрацией города провели переговоры по вопросам поддержания работы объектов социальной инфраструктуры и безопасности населения.
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