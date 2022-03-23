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Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 17 украинских военных в среду - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/likvidatsiya-1779730609.html
Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 17 украинских военных в среду
Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 17 украинских военных в среду - РИА Новости, 23.03.2022
Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 17 украинских военных в среду
Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали в среду 17 украинских военных, семь представителей украинской 54-й механизированной бригады сложили... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T19:14
2022-03-23T19:48
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали в среду 17 украинских военных, семь представителей украинской 54-й механизированной бригады сложили оружие, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 17 украинских оккупантов, пять огневых точек, две БМП, один БТР и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.Семь представителей украинской 54-й механизированной бригады сложили оружие, отметили в Народной милиции. По данным ведомства, с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 357 украинских военных, 37 из них находятся в медучреждениях."К большому сожалению, за прошедшие сутки в борьбе за независимость шестеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 23 получили ранения", - сообщила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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донецкая народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:14 23.03.2022 (обновлено: 19:48 23.03.2022)
 
Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 17 украинских военных в среду

Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 17 украинских военных в среду

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна НМ ДНР в районе Мариуполя
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Колонна НМ ДНР в районе Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали в среду 17 украинских военных, семь представителей украинской 54-й механизированной бригады сложили оружие, сообщила Народная милиция ДНР.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 17 украинских оккупантов, пять огневых точек, две БМП, один БТР и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.
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Семь представителей украинской 54-й механизированной бригады сложили оружие, отметили в Народной милиции. По данным ведомства, с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 357 украинских военных, 37 из них находятся в медучреждениях.
"К большому сожалению, за прошедшие сутки в борьбе за независимость шестеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 23 получили ранения", - сообщила Народная милиция ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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