https://ria.ru/20220323/likvidatsiya-1779730609.html

Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 17 украинских военных в среду

Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 17 украинских военных в среду - РИА Новости, 23.03.2022

Народная милиция ДНР заявила о ликвидации 17 украинских военных в среду

Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали в среду 17 украинских военных, семь представителей украинской 54-й механизированной бригады сложили... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T19:14

2022-03-23T19:14

2022-03-23T19:48

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Военнослужащие Донецкой народной республики ликвидировали в среду 17 украинских военных, семь представителей украинской 54-й механизированной бригады сложили оружие, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 17 украинских оккупантов, пять огневых точек, две БМП, один БТР и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.Семь представителей украинской 54-й механизированной бригады сложили оружие, отметили в Народной милиции. По данным ведомства, с начала спецоперации на сторону ДНР добровольно перешли 357 украинских военных, 37 из них находятся в медучреждениях."К большому сожалению, за прошедшие сутки в борьбе за независимость шестеро защитников Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и 23 получили ранения", - сообщила Народная милиция ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр