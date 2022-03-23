Цены на препараты из ЖНВЛП являются фиксированными, заявил Мурашко
Мурашко: цены на жизненно важные лекарства могут измениться лишь "по объективным причинам"
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты фиксированные, они могут быть изменены только по объективным причинам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Очень чувствительный для граждан вопрос - контроль ценообразования на лекарственные препараты. Сегодня он существует в рамках государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них фиксированные и могут быть изменены только по объективным причинам, что обеспечивает ценовую доступность данной категории лекарственных препаратов, в том числе в аптечной сети", - сказал Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
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В понедельник сообщалось, что Росздравнадзор отмечает повышение цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но колебания цен на жизненно важные лекарства происходят в пределах допустимой нормы.
Подготовка к 2023 году, чтобы обеспечить своевременное поступление лекарств для пациентов, уже идет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Мы сегодня уже ведем подготовку к 2023 году для того, чтобы обеспечить гарантированный заказ для производителей и обеспечить своевременное поступление лекарственных препаратов для пациентов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Мурашко добавил, что за счет увеличения объемов лотов и заключения долгосрочных контрактов обеспечивается снижение цены, и тем самым экономятся бюджетные средства, а также снижаются издержки на логистику и хранение.
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