Рейтинг@Mail.ru
Цены на препараты из ЖНВЛП являются фиксированными, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779692957.html
Цены на препараты из ЖНВЛП являются фиксированными, заявил Мурашко
Цены на препараты из ЖНВЛП являются фиксированными, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.03.2022
Цены на препараты из ЖНВЛП являются фиксированными, заявил Мурашко
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты фиксированные, они могут быть изменены только по объективным причинам, заявил министр... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T16:59
2022-03-23T16:59
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
владимир путин
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776828989_0:222:2926:1868_1920x0_80_0_0_4d00938aed1437246dae060fbc9a5dab.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты фиксированные, они могут быть изменены только по объективным причинам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Очень чувствительный для граждан вопрос - контроль ценообразования на лекарственные препараты. Сегодня он существует в рамках государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них фиксированные и могут быть изменены только по объективным причинам, что обеспечивает ценовую доступность данной категории лекарственных препаратов, в том числе в аптечной сети", - сказал Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.В понедельник сообщалось, что Росздравнадзор отмечает повышение цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но колебания цен на жизненно важные лекарства происходят в пределах допустимой нормы.Подготовка к 2023 году, чтобы обеспечить своевременное поступление лекарств для пациентов, уже идет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы сегодня уже ведем подготовку к 2023 году для того, чтобы обеспечить гарантированный заказ для производителей и обеспечить своевременное поступление лекарственных препаратов для пациентов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.Мурашко добавил, что за счет увеличения объемов лотов и заключения долгосрочных контрактов обеспечивается снижение цены, и тем самым экономятся бюджетные средства, а также снижаются издержки на логистику и хранение.
https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html
https://ria.ru/20220321/lekarstva-1779228773.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776828989_519:243:2926:2048_1920x0_80_0_0_9567593e761e8ceb4c659965236cf565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
16:59 23.03.2022
 
Цены на препараты из ЖНВЛП являются фиксированными, заявил Мурашко

Мурашко: цены на жизненно важные лекарства могут измениться лишь "по объективным причинам"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди закупают в аптеке лекарства, Москва
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Люди закупают в аптеке лекарства, Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты фиксированные, они могут быть изменены только по объективным причинам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Очень чувствительный для граждан вопрос - контроль ценообразования на лекарственные препараты. Сегодня он существует в рамках государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них фиксированные и могут быть изменены только по объективным причинам, что обеспечивает ценовую доступность данной категории лекарственных препаратов, в том числе в аптечной сети", - сказал Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Покупательница в аптеке - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
18 марта, 08:00
Что будет с жизненно необходимыми лекарствами в России
В понедельник сообщалось, что Росздравнадзор отмечает повышение цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но колебания цен на жизненно важные лекарства происходят в пределах допустимой нормы.
Подготовка к 2023 году, чтобы обеспечить своевременное поступление лекарств для пациентов, уже идет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Мы сегодня уже ведем подготовку к 2023 году для того, чтобы обеспечить гарантированный заказ для производителей и обеспечить своевременное поступление лекарственных препаратов для пациентов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.
Мурашко добавил, что за счет увеличения объемов лотов и заключения долгосрочных контрактов обеспечивается снижение цены, и тем самым экономятся бюджетные средства, а также снижаются издержки на логистику и хранение.
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 11:27
Мурашко объяснил ажиотажный спрос на лекарства фейками
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоВладимир ПутинРоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала