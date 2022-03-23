https://ria.ru/20220323/lekarstva-1779692957.html

Цены на препараты из ЖНВЛП являются фиксированными, заявил Мурашко

Цены на препараты из ЖНВЛП являются фиксированными, заявил Мурашко - РИА Новости, 23.03.2022

Цены на препараты из ЖНВЛП являются фиксированными, заявил Мурашко

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты фиксированные, они могут быть изменены только по объективным причинам, заявил министр... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T16:59

2022-03-23T16:59

2022-03-23T16:59

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

владимир путин

россия

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты фиксированные, они могут быть изменены только по объективным причинам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Очень чувствительный для граждан вопрос - контроль ценообразования на лекарственные препараты. Сегодня он существует в рамках государственного регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Цены на них фиксированные и могут быть изменены только по объективным причинам, что обеспечивает ценовую доступность данной категории лекарственных препаратов, в том числе в аптечной сети", - сказал Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.В понедельник сообщалось, что Росздравнадзор отмечает повышение цен на препараты, не входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, но колебания цен на жизненно важные лекарства происходят в пределах допустимой нормы.Подготовка к 2023 году, чтобы обеспечить своевременное поступление лекарств для пациентов, уже идет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко."Мы сегодня уже ведем подготовку к 2023 году для того, чтобы обеспечить гарантированный заказ для производителей и обеспечить своевременное поступление лекарственных препаратов для пациентов", - сказал он на совещании у президента РФ Владимира Путина.Мурашко добавил, что за счет увеличения объемов лотов и заключения долгосрочных контрактов обеспечивается снижение цены, и тем самым экономятся бюджетные средства, а также снижаются издержки на логистику и хранение.

https://ria.ru/20220318/lekarstvo-1778718745.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, владимир путин, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)