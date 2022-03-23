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Врач рассказал, кто попадает в группу риска по развитию рака легких - РИА Новости, 23.03.2022
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Врач рассказал, кто попадает в группу риска по развитию рака легких
Врач рассказал, кто попадает в группу риска по развитию рака легких - РИА Новости, 23.03.2022
Врач рассказал, кто попадает в группу риска по развитию рака легких
В группу риска по развитию рака легких помимо курильщиков попадают пациенты с онкологическим анамнезом в семье, жители больших городов и неблагоприятных... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T03:29
2022-03-23T03:29
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В группу риска по развитию рака легких помимо курильщиков попадают пациенты с онкологическим анамнезом в семье, жители больших городов и неблагоприятных экологических районов, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Алексей Печетов.При этом он отметил, что до определенного момента болезни легких никак не проявляются, у врачей даже есть такое выражение – "легкие не болят". Так, при раке легкого человека долгое время ничего не беспокоит, а когда возникает одышка, кашель с кровью, боль, то опухоль зачастую бывает уже в запущенной стадии, пояснил врач.На сегодняшний день наиболее точным методом выявления многих болезней легких, в том числе рака на ранней стадии, является компьютерная томография. Пройти такое обследование необходимо каждому, а к пациентам из групп риска это относится в первую очередь, подчеркнул Печетов."Примечательно, что в 2020-2021 годах в стремлении убедиться, что у них нет ковида, или при малейшем подозрении на вирусную пневмонию люди массово записывались на КТ, благодаря чему удалось обнаружить много раковых заболеваний на ранних стадиях", - уточнил специалист.По его словам, профилактикой развития болезни легких может быть только здоровый образ жизни, чистый воздух, спорт и регулярное обследование, а вот заранее тренировать легкие, например, надувать воздушные шарики, чтобы предотвратить развитие болезни, не имеет смысла, так как дыхательная система – это не мускулатура, которую можно "подкачать".
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общество, здоровье - общество, россия
03:29 23.03.2022
 
Врач рассказал, кто попадает в группу риска по развитию рака легких

Врач Печетов заявил о риске развития рака легких у жителей больших городов и курильщиков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожие
Прохожие - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В группу риска по развитию рака легких помимо курильщиков попадают пациенты с онкологическим анамнезом в семье, жители больших городов и неблагоприятных экологических районов, заявил РИА Новости кандидат медицинских наук, заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Алексей Печетов.
"В группе риска - курильщики, пациенты с онкологическим анамнезом в семье, жители больших городов и неблагоприятных с точки зрения экологии регионов", - сказал Печетов.
При этом он отметил, что до определенного момента болезни легких никак не проявляются, у врачей даже есть такое выражение – "легкие не болят". Так, при раке легкого человека долгое время ничего не беспокоит, а когда возникает одышка, кашель с кровью, боль, то опухоль зачастую бывает уже в запущенной стадии, пояснил врач.
На сегодняшний день наиболее точным методом выявления многих болезней легких, в том числе рака на ранней стадии, является компьютерная томография. Пройти такое обследование необходимо каждому, а к пациентам из групп риска это относится в первую очередь, подчеркнул Печетов.
"Примечательно, что в 2020-2021 годах в стремлении убедиться, что у них нет ковида, или при малейшем подозрении на вирусную пневмонию люди массово записывались на КТ, благодаря чему удалось обнаружить много раковых заболеваний на ранних стадиях", - уточнил специалист.
По его словам, профилактикой развития болезни легких может быть только здоровый образ жизни, чистый воздух, спорт и регулярное обследование, а вот заранее тренировать легкие, например, надувать воздушные шарики, чтобы предотвратить развитие болезни, не имеет смысла, так как дыхательная система – это не мускулатура, которую можно "подкачать".
Рак легких - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
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