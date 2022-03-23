https://ria.ru/20220323/kurortnyysbor-1779600773.html

В Ставропольском крае могут продлить курортный сбор еще на пять лет

В Ставропольском крае могут продлить курортный сбор еще на пять лет - РИА Новости, 23.03.2022

В Ставропольском крае могут продлить курортный сбор еще на пять лет

Парламент Ставропольского края предложил продлить эксперимент по курортному сбору еще на пять лет, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:20

2022-03-23T12:20

2022-03-23T12:20

туризм

россия

госдума рф

новости - туризм

ставропольский край

туризм

курортный сбор

ессентуки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152509/98/1525099872_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45b920a0ab3cab434aa5937ba790cd27.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Парламент Ставропольского края предложил продлить эксперимент по курортному сбору еще на пять лет, сообщает АТОР.Местные власти выступают за инициативу, утверждая, что "налог на отдых" положительно влияет на повышение доступности лечения за счет создания в России современного санаторно-курортного комплекса.Уточняется, что с 2018 года в казну Ставропольского края поступило более 935 миллионов рублей, а плательщиками стали около 1,6 миллиона отдыхающих. Собранные средства были направлены на работы по благоустройству, ремонту, проектированию и строительству объектов курортной инфраструктуры.Эксперимент должен был завершится в конце этого года. Если инициативу одобрят, туристы будут оплачивать сбор в размере 50 рублей в сутки вплоть до 31 декабря 2027 года.Однако, по мнению представителей туротрасли, "налог на отдых" нужно отменить или устроить каникулы по его взиманию, потому что доходы граждан падают. Также эксперты сомневаются, что продление эксперимента одобрят в Госдуме: при нынешней экономической ситуации это грозит регионам репутационными потерями и снижением туристической привлекательности.На данный момент налог действует в трех субъектах России: в Алтайском крае (курорт Белокуриха), Краснодарском (Сочи, Анапа, Геленджик и еще девять муниципальных образований) и Ставропольском краях (Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск). А Крым в феврале 2022 года отказался от эксперимента.

https://ria.ru/20220225/krym-1775028824.html

https://ria.ru/20220322/rosturizm-1779404095.html

россия

ставропольский край

ессентуки

пятигорск

кисловодск

железноводск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, госдума рф, новости - туризм, ставропольский край, туризм, курортный сбор, ессентуки, пятигорск, туристы, кисловодск, железноводск