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В Ставропольском крае могут продлить курортный сбор еще на пять лет - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220323/kurortnyysbor-1779600773.html
В Ставропольском крае могут продлить курортный сбор еще на пять лет
В Ставропольском крае могут продлить курортный сбор еще на пять лет - РИА Новости, 23.03.2022
В Ставропольском крае могут продлить курортный сбор еще на пять лет
Парламент Ставропольского края предложил продлить эксперимент по курортному сбору еще на пять лет, сообщает АТОР. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T12:20
2022-03-23T12:20
туризм
россия
госдума рф
новости - туризм
ставропольский край
туризм
курортный сбор
ессентуки
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Парламент Ставропольского края предложил продлить эксперимент по курортному сбору еще на пять лет, сообщает АТОР.Местные власти выступают за инициативу, утверждая, что "налог на отдых" положительно влияет на повышение доступности лечения за счет создания в России современного санаторно-курортного комплекса.Уточняется, что с 2018 года в казну Ставропольского края поступило более 935 миллионов рублей, а плательщиками стали около 1,6 миллиона отдыхающих. Собранные средства были направлены на работы по благоустройству, ремонту, проектированию и строительству объектов курортной инфраструктуры.Эксперимент должен был завершится в конце этого года. Если инициативу одобрят, туристы будут оплачивать сбор в размере 50 рублей в сутки вплоть до 31 декабря 2027 года.Однако, по мнению представителей туротрасли, "налог на отдых" нужно отменить или устроить каникулы по его взиманию, потому что доходы граждан падают. Также эксперты сомневаются, что продление эксперимента одобрят в Госдуме: при нынешней экономической ситуации это грозит регионам репутационными потерями и снижением туристической привлекательности.На данный момент налог действует в трех субъектах России: в Алтайском крае (курорт Белокуриха), Краснодарском (Сочи, Анапа, Геленджик и еще девять муниципальных образований) и Ставропольском краях (Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск). А Крым в феврале 2022 года отказался от эксперимента.
https://ria.ru/20220225/krym-1775028824.html
https://ria.ru/20220322/rosturizm-1779404095.html
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россия, госдума рф, новости - туризм, ставропольский край, туризм, курортный сбор, ессентуки, пятигорск, туристы, кисловодск, железноводск
12:20 23.03.2022
 
В Ставропольском крае могут продлить курортный сбор еще на пять лет

Власти Ставропольского края выступили за продление курортного сбора до конца 2027 года

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКурортный парк в Ессентуках
Курортный парк в Ессентуках - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Парламент Ставропольского края предложил продлить эксперимент по курортному сбору еще на пять лет, сообщает АТОР.
Местные власти выступают за инициативу, утверждая, что "налог на отдых" положительно влияет на повышение доступности лечения за счет создания в России современного санаторно-курортного комплекса.
Уточняется, что с 2018 года в казну Ставропольского края поступило более 935 миллионов рублей, а плательщиками стали около 1,6 миллиона отдыхающих. Собранные средства были направлены на работы по благоустройству, ремонту, проектированию и строительству объектов курортной инфраструктуры.
Эксперимент должен был завершится в конце этого года. Если инициативу одобрят, туристы будут оплачивать сбор в размере 50 рублей в сутки вплоть до 31 декабря 2027 года.
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Однако, по мнению представителей туротрасли, "налог на отдых" нужно отменить или устроить каникулы по его взиманию, потому что доходы граждан падают. Также эксперты сомневаются, что продление эксперимента одобрят в Госдуме: при нынешней экономической ситуации это грозит регионам репутационными потерями и снижением туристической привлекательности.
На данный момент налог действует в трех субъектах России: в Алтайском крае (курорт Белокуриха), Краснодарском (Сочи, Анапа, Геленджик и еще девять муниципальных образований) и Ставропольском краях (Ессентуки, Железноводск, Пятигорск и Кисловодск). А Крым в феврале 2022 года отказался от эксперимента.
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