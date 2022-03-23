02:17 23.03.2022 (обновлено: 10:49 23.03.2022)
Названы предвестники масштабного "долларового кризиса"
Аналитик Кочетков заявил, что современная финансовая система теряет актуальность
Электронное табло со знаком доллара
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Валютные резервы уже не могут строиться только на доверии — они должны быть привязаны к реальной ценности, будь то золото, нефть и тому подобное. Бреттон-Вудская система теряет свою актуальность, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.
"Главная валюта мира" менялась неоднократно. Во времена золотого стандарта все расчеты были единообразны, а валюты равны. Однако в начале 70-х годов доллар оторвался от универсального мерила стоимости, а затем стал единой валютой для расчетов за нефть. Тогда возник вопрос доверия к резервным валютам и мировой финансовой системе в целом.
"Сами средства находятся не в виде банкнот, а размещены на счетах в иностранных центральных банках или в виде государственных обязательств в иностранных депозитариях. Соответственно, любые попытки заморозить эти средства или вовсе использовать их без согласия владельца являются актом нарушения доверия в рамках сложившейся глобальной финансовой системы”, — сказал аналитик.