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Названы предвестники масштабного "долларового кризиса" - РИА Новости, 23.03.2022
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Названы предвестники масштабного "долларового кризиса"
Названы предвестники масштабного "долларового кризиса" - РИА Новости, 23.03.2022
Названы предвестники масштабного "долларового кризиса"
Валютные резервы уже не могут строиться только на доверии — они должны быть привязаны к реальной ценности, будь то золото, нефть и тому подобное... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T02:17
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экономика
валюта
доллар
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Валютные резервы уже не могут строиться только на доверии — они должны быть привязаны к реальной ценности, будь то золото, нефть и тому подобное. Бреттон-Вудская система теряет свою актуальность, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков."Главная валюта мира" менялась неоднократно. Во времена золотого стандарта все расчеты были единообразны, а валюты равны. Однако в начале 70-х годов доллар оторвался от универсального мерила стоимости, а затем стал единой валютой для расчетов за нефть. Тогда возник вопрос доверия к резервным валютам и мировой финансовой системе в целом.
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экономика, валюта, доллар
02:17 23.03.2022 (обновлено: 10:49 23.03.2022)
 
Названы предвестники масштабного "долларового кризиса"

Аналитик Кочетков заявил, что современная финансовая система теряет актуальность

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллара
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком доллара
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Валютные резервы уже не могут строиться только на доверии — они должны быть привязаны к реальной ценности, будь то золото, нефть и тому подобное. Бреттон-Вудская система теряет свою актуальность, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков.
"Главная валюта мира" менялась неоднократно. Во времена золотого стандарта все расчеты были единообразны, а валюты равны. Однако в начале 70-х годов доллар оторвался от универсального мерила стоимости, а затем стал единой валютой для расчетов за нефть. Тогда возник вопрос доверия к резервным валютам и мировой финансовой системе в целом.

"Сами средства находятся не в виде банкнот, а размещены на счетах в иностранных центральных банках или в виде государственных обязательств в иностранных депозитариях. Соответственно, любые попытки заморозить эти средства или вовсе использовать их без согласия владельца являются актом нарушения доверия в рамках сложившейся глобальной финансовой системы”, — сказал аналитик.

 
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