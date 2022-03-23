https://ria.ru/20220323/krizis-1779547410.html

Названы предвестники масштабного "долларового кризиса"

Названы предвестники масштабного "долларового кризиса" - РИА Новости, 23.03.2022

Названы предвестники масштабного "долларового кризиса"

Валютные резервы уже не могут строиться только на доверии — они должны быть привязаны к реальной ценности, будь то золото, нефть и тому подобное... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T02:17

2022-03-23T02:17

2022-03-23T10:49

экономика

валюта

доллар

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Валютные резервы уже не могут строиться только на доверии — они должны быть привязаны к реальной ценности, будь то золото, нефть и тому подобное. Бреттон-Вудская система теряет свою актуальность, рассказал агентству “Прайм” ведущий аналитик отдела глобальных исследований “Открытие Инвестиции” Андрей Кочетков."Главная валюта мира" менялась неоднократно. Во времена золотого стандарта все расчеты были единообразны, а валюты равны. Однако в начале 70-х годов доллар оторвался от универсального мерила стоимости, а затем стал единой валютой для расчетов за нефть. Тогда возник вопрос доверия к резервным валютам и мировой финансовой системе в целом.

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, валюта, доллар