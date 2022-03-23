https://ria.ru/20220323/kredit-1779586220.html

Москва компенсирует предприятиям часть затрат на проценты по кредитам

Москва компенсирует предприятиям часть затрат на проценты по кредитам - РИА Новости, 23.03.2022

Москва компенсирует предприятиям часть затрат на проценты по кредитам

Правительство Москвы утвердило порядок предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям, в рамках которой из бюджета города выделено дополнительно... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:13

2022-03-23T11:13

2022-03-23T11:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

правительство г. москвы

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство Москвы утвердило порядок предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям, в рамках которой из бюджета города выделено дополнительно 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, средства могут быть направлены на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Среди условий – кредит должен быть потрачен на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестпроекта, приобретение оборудования или прав интеллектуальной деятельности."Правительство Москвы находится в постоянном диалоге с промышленными предприятиями города и оперативно реагирует на их запросы. Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам станет одной из важных мер по поддержке производств города в условиях санкций. Мы приняли решение открыть доступ к этой преференции всем предприятиям обрабатывающей промышленности, вне зависимости от вида деятельности", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении.В ДИПП уточнили, что финансовую поддержку можно получить как по действующим кредитным договорам, так и по новым. При этом общий объем кредитных обязательств предприятия, по которым можно получить поддержку, не должен превышать 500 миллионов рублей, если речь о пополнении оборотных средств и выплате заработной платы, или 1 миллиард рублей, если договор заключен для реализации инвестпроектов, приобретения оборудования или прав на результаты интеллектуальной деятельности.Получить помощь смогут предприятия, которые зарегистрированы в Москве и работают на ее территории не менее двух лет, а также соответствуют требованиям по численности сотрудников. Для этого производственные компании должны обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

https://ria.ru/20220322/investitsii-1779405661.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, правительство г. москвы