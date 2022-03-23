Рейтинг@Mail.ru
Москва компенсирует предприятиям часть затрат на проценты по кредитам - РИА Новости, 23.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20220323/kredit-1779586220.html
Москва компенсирует предприятиям часть затрат на проценты по кредитам
Москва компенсирует предприятиям часть затрат на проценты по кредитам - РИА Новости, 23.03.2022
Москва компенсирует предприятиям часть затрат на проценты по кредитам
Правительство Москвы утвердило порядок предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям, в рамках которой из бюджета города выделено дополнительно... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:13
2022-03-23T11:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
правительство г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство Москвы утвердило порядок предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям, в рамках которой из бюджета города выделено дополнительно 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, средства могут быть направлены на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Среди условий – кредит должен быть потрачен на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестпроекта, приобретение оборудования или прав интеллектуальной деятельности."Правительство Москвы находится в постоянном диалоге с промышленными предприятиями города и оперативно реагирует на их запросы. Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам станет одной из важных мер по поддержке производств города в условиях санкций. Мы приняли решение открыть доступ к этой преференции всем предприятиям обрабатывающей промышленности, вне зависимости от вида деятельности", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении.В ДИПП уточнили, что финансовую поддержку можно получить как по действующим кредитным договорам, так и по новым. При этом общий объем кредитных обязательств предприятия, по которым можно получить поддержку, не должен превышать 500 миллионов рублей, если речь о пополнении оборотных средств и выплате заработной платы, или 1 миллиард рублей, если договор заключен для реализации инвестпроектов, приобретения оборудования или прав на результаты интеллектуальной деятельности.Получить помощь смогут предприятия, которые зарегистрированы в Москве и работают на ее территории не менее двух лет, а также соответствуют требованиям по численности сотрудников. Для этого производственные компании должны обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
https://ria.ru/20220322/investitsii-1779405661.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, правительство г. москвы
11:13 23.03.2022
 

Москва компенсирует предприятиям часть затрат на проценты по кредитам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство Москвы утвердило порядок предоставления финансовой поддержки промышленным предприятиям, в рамках которой из бюджета города выделено дополнительно 10 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, средства могут быть направлены на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам. Среди условий – кредит должен быть потрачен на пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, реализацию инвестпроекта, приобретение оборудования или прав интеллектуальной деятельности.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
Вчера, 11:16Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Инвестиции в экономику Москвы составили почти пять трлн рублей в 2021 году
"Правительство Москвы находится в постоянном диалоге с промышленными предприятиями города и оперативно реагирует на их запросы. Компенсация части затрат на уплату процентов по кредитным договорам станет одной из важных мер по поддержке производств города в условиях санкций. Мы приняли решение открыть доступ к этой преференции всем предприятиям обрабатывающей промышленности, вне зависимости от вида деятельности", – отметил вице-мэр, слова которого приводятся в сообщении.
В ДИПП уточнили, что финансовую поддержку можно получить как по действующим кредитным договорам, так и по новым. При этом общий объем кредитных обязательств предприятия, по которым можно получить поддержку, не должен превышать 500 миллионов рублей, если речь о пополнении оборотных средств и выплате заработной платы, или 1 миллиард рублей, если договор заключен для реализации инвестпроектов, приобретения оборудования или прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Получить помощь смогут предприятия, которые зарегистрированы в Москве и работают на ее территории не менее двух лет, а также соответствуют требованиям по численности сотрудников. Для этого производственные компании должны обратиться в Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваПравительство г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала