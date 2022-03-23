https://ria.ru/20220323/kozha-1779486811.html

"Правда тела". Что делать с кожей после похудения

"Правда тела". Что делать с кожей после похудения - РИА Новости, 23.03.2022

"Правда тела". Что делать с кожей после похудения

Даже пяти килограммов, сброшенных быстро - бывает достаточно, чтобы обвисли щеки. А если вы похудели на 25-30 кг - неужели “лишнюю” кожу придется убирать операционным путем? Рассказываем о проблеме, с которой сталкивается большинство похудевших людей: может ли кожа выровняться сама, и помогут ли массаж, сухая щетка, душ Шарко и прием коллагена.

2022-03-23T12:00

2022-03-23T12:00

2022-03-23T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Что делать с кожей после похудения Даже пяти килограммов, сброшенных быстро - бывает достаточно, чтобы обвисли щеки. А если вы похудели на 25-30 кг - неужели “лишнюю” кожу придется убирать операционным путем? Рассказываем о проблеме, с которой сталкивается большинство похудевших людей: может ли кожа выровняться сама, и помогут ли массаж, сухая щетка, душ Шарко и прием коллагена. audio/mpeg

"Правда тела". Что делать с кожей после похудения Даже пяти килограммов, сброшенных быстро - бывает достаточно, чтобы обвисли щеки. А если вы похудели на 25-30 кг - неужели “лишнюю” кожу придется убирать операционным путем? Рассказываем о проблеме, с которой сталкивается большинство похудевших людей: может ли кожа выровняться сама, и помогут ли массаж, сухая щетка, душ Шарко и прием коллагена. audio/mpeg

С самого начала мы стараемся делать подкасты интересными и максимально познавательными, постоянно ищем новых героев и придумываем десятки необычных тем. Но нам хочется больше узнать о вас, наших слушателях. Что вам нравится, что бы хотелось изменить, кто из ведущих вас бесит, какого гостя больше не звать никогда и все в таком роде. Давайте поговорим? Для этого мы сделали небольшой опрос. Он не займет много времени, но позволит узнать ваше мнение (и быть услышанными), а значит поможет нам делать подкасты еще лучше.Врач-дерматовенеролог, косметолог Элина Василенко, которая сама похудела на 40 кг с помощью бариатрической операции, объясняет, почему даже прыжки на полу (!) влияют на лимфоток (и соответственно, на качество кожи). И нужно ли “готовить” кожу, если, например, вы собираетесь делать пластику живота.01:26 “Когда человек приступает к похудению, он меньше всего думает о том, что там что-то растянется”02:40 “Прием коллагена улучшает качество кожи”03:17 Чем полезен душ Шарко03:45 Как прыжки влияют на качество кожи05:04 “Массаж лучше сочетать с процессом похудения”06:20 Есть ли чудодейственные свойства у сухой массажной щетки08:47 “Она же не испарится”: что происходит с кожей и как на нее повлиять12:20 Как можно “готовить” кожуСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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