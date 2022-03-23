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В Москве за сутки госпитализировали 162 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.03.2022
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https://ria.ru/20220323/koronavirus-1779584016.html
В Москве за сутки госпитализировали 162 заболевших COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 162 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.03.2022
В Москве за сутки госпитализировали 162 заболевших COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1306 случаев COVID-19, умерли 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:06
2022-03-23T11:06
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1306 случаев COVID-19, умерли 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1306 , госпитализировано - 162 человека, выздоровело - 1262 человека, 28 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице. Накануне было выявлено 723 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2732049 случаев коронавируса, выздоровели 2537114 человек, умерли 42 514 человек.
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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:06 23.03.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 162 заболевших COVID-19

В Москве за сутки зафиксировали 1306 новых случаев COVID-19, умерли 28 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи на территории карантинного центра в Коммунарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1306 случаев COVID-19, умерли 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1306 , госпитализировано - 162 человека, выздоровело - 1262 человека, 28 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице. Накануне было выявлено 723 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2732049 случаев коронавируса, выздоровели 2537114 человек, умерли 42 514 человек.
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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