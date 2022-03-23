https://ria.ru/20220323/koronavirus-1779584016.html

В Москве за сутки госпитализировали 162 заболевших COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 162 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 23.03.2022

В Москве за сутки госпитализировали 162 заболевших COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1306 случаев COVID-19, умерли 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:06

2022-03-23T11:06

2022-03-23T11:06

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общество

здоровье - общество

москва

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1306 случаев COVID-19, умерли 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1306 , госпитализировано - 162 человека, выздоровело - 1262 человека, 28 человек умерло за сутки", - сообщается в сводке по столице. Накануне было выявлено 723 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2732049 случаев коронавируса, выздоровели 2537114 человек, умерли 42 514 человек.

https://ria.ru/20220323/koronavirus-1779548853.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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