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В России за сутки госпитализировали 5109 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220323/koronavirus-1779582668.html
В России за сутки госпитализировали 5109 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 5109 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.03.2022
В России за сутки госпитализировали 5109 человек с COVID-19
За минувшие сутки в России направили в больницы чуть более пяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:02
2022-03-23T13:38
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы чуть более пяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций &lt;…&gt; составило 5109 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 35 процентов", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 7854 человека. Рост показателя отмечается в семи регионах, снижение — в 77, в одном ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 26 826 (вчера было 26 394). Умерли за сутки 429 пациентов (днем ранее — 472), выписались после лечения — 70 622.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 17 664 621 человек, 365 802 их них спасти не удалось. Вылечились 16 417 422 пациента.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 1431 (госпитализировали 164 человека) и Свердловской области — 1343 (в больницы попали 178). В Москве прибавилось 1306 случаев, лечиться в стационарах будут 162 человека.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 470 миллионов зараженных, шесть миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты почти 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 51,7 процента.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:02 23.03.2022 (обновлено: 13:38 23.03.2022)
 
В России за сутки госпитализировали 5109 человек с COVID-19

За сутки в России выявили 26 826 новых случаев COVID-19, умерли 429 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы чуть более пяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба.
"Количество госпитализаций <…> составило 5109 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 35 процентов", — говорится в сообщении.
Днем ранее в стационары попали 7854 человека. Рост показателя отмечается в семи регионах, снижение — в 77, в одном ситуация не изменилась.
Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 26 826 (вчера было 26 394). Умерли за сутки 429 пациентов (днем ранее — 472), выписались после лечения — 70 622.
Медицинский работник и пациент в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
04:09Распространение коронавируса
Биолог рассказал, когда будет новая волна COVID-19 в России
Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 17 664 621 человек, 365 802 их них спасти не удалось. Вылечились 16 417 422 пациента.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 1431 (госпитализировали 164 человека) и Свердловской области — 1343 (в больницы попали 178). В Москве прибавилось 1306 случаев, лечиться в стационарах будут 162 человека.
В мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 470 миллионов зараженных, шесть миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.
Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты почти 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 51,7 процента.
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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