https://ria.ru/20220323/koronavirus-1779582668.html

В России за сутки госпитализировали 5109 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 5109 человек с COVID-19 - РИА Новости, 23.03.2022

В России за сутки госпитализировали 5109 человек с COVID-19

За минувшие сутки в России направили в больницы чуть более пяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T11:02

2022-03-23T11:02

2022-03-23T13:38

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За минувшие сутки в России направили в больницы чуть более пяти тысяч пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба."Количество госпитализаций <…> составило 5109 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 35 процентов", — говорится в сообщении.Днем ранее в стационары попали 7854 человека. Рост показателя отмечается в семи регионах, снижение — в 77, в одном ситуация не изменилась.Число зарегистрированных за день случаев COVID-19 составило 26 826 (вчера было 26 394). Умерли за сутки 429 пациентов (днем ранее — 472), выписались после лечения — 70 622.Всего за время пандемии в России заразился коронавирусом 17 664 621 человек, 365 802 их них спасти не удалось. Вылечились 16 417 422 пациента.Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Санкт-Петербурге — 1431 (госпитализировали 164 человека) и Свердловской области — 1343 (в больницы попали 178). В Москве прибавилось 1306 случаев, лечиться в стационарах будут 162 человека.В мире, по данным ВОЗ, насчитывается более 470 миллионов зараженных, шесть миллионов из них скончались. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии, Франции, Великобритании и Германии. Россия занимает в этом списке седьмое место.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодня полностью — двумя дозами — привиты почти 85 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 51,7 процента.

https://ria.ru/20220323/koronavirus-1779548853.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19