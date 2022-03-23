https://ria.ru/20220323/kommunarka-1779584383.html
Бочкарев: в Коммунарке появится крупный образовательный кластер
Бочкарев: в Коммунарке появится крупный образовательный кластер - РИА Новости, 23.03.2022
Бочкарев: в Коммунарке появится крупный образовательный кластер
Образовательный кластер, объединяющий Московский педагогический государственный университет и образовательный центр "Супер-колледж", появится на 18 гектарах... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T11:07
2022-03-23T11:07
2022-03-23T11:07
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Недвижимость. Образовательный кластер, объединяющий Московский педагогический государственный университет и образовательный центр "Супер-колледж", появится на 18 гектарах земли в Коммунарке в новой Москве, сказал заммэра по строительству Андрей Бочкарев."На земельном участке площадью 18,2 гектара, расположенном на территории АДЦ (административно-делового центра - ред.) в поселке Коммунарка, планируется строительство образовательного кластера, объединяющего Московский педагогический государственный университет и образовательный центр "Супер-колледж", - отметил заммэра.По его словам, образовательный кластер сконцентрирует в одной локации и объединит в единую организационную структуру профессиональные учебные заведения, обеспечит подготовку кадров, востребованных для экономики Москвы."Кроме того, реализация проекта поможет создать рабочие места для жителей. Образовательный кластер также обеспечит развитие инновационных сервисов в социальной сфере и продвижение системных городских проектов", - добавил Бочкарев.При этом департамент развития новых территорий столицы совместно с департаментом образования Москвы разработал, учитывая необходимость в инновациях, план по размещению в Коммунарке такого объекта, как образовательный кластер.Ранее сообщалось, что территория развития градостроительного проекта АДЦ в Коммунарке превысит 469 гектаров. Часть территории отведена для возводимых за счет города объектов, а другая часть будет реализована за счет частных инвесторов.
https://ria.ru/20220317/biryulevskaya-1778688550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
МОСКВА, 23 мар - РИА Недвижимость. Образовательный кластер, объединяющий Московский педагогический государственный университет и образовательный центр "Супер-колледж", появится на 18 гектарах земли в Коммунарке в новой Москве, сказал заммэра по строительству Андрей Бочкарев.
"На земельном участке площадью 18,2 гектара, расположенном на территории АДЦ (административно-делового центра - ред.) в поселке Коммунарка
, планируется строительство образовательного кластера, объединяющего Московский педагогический государственный университет
и образовательный центр "Супер-колледж", - отметил заммэра.
По его словам, образовательный кластер сконцентрирует в одной локации и объединит в единую организационную структуру профессиональные учебные заведения, обеспечит подготовку кадров, востребованных для экономики Москвы
.
"Кроме того, реализация проекта поможет создать рабочие места для жителей. Образовательный кластер также обеспечит развитие инновационных сервисов в социальной сфере и продвижение системных городских проектов", - добавил Бочкарев.
При этом департамент развития новых территорий столицы совместно с департаментом образования Москвы разработал, учитывая необходимость в инновациях, план по размещению в Коммунарке такого объекта, как образовательный кластер.
Ранее сообщалось, что территория развития градостроительного проекта АДЦ в Коммунарке превысит 469 гектаров. Часть территории отведена для возводимых за счет города объектов, а другая часть будет реализована за счет частных инвесторов.