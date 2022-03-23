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Около 100 миллионов рублей выделят хлебопекам Подмосковья в 2022 году

Около 100 миллионов рублей выделят хлебопекам Подмосковья в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2022

Около 100 миллионов рублей выделят хлебопекам Подмосковья в 2022 году

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о предоставлении субсидии хлебопекам региона в текущем году... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T17:04

2022-03-23T17:04

2022-03-23T17:04

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о предоставлении субсидии хлебопекам региона в текущем году. Дополнительная мера поддержки отрасли составит около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал “360”.Для того чтобы получить субсидию, необходимо выполнить одно условие – произвести фиксацию отпускной цены на хлеб и булочные изделия сроком хранения менее пяти суток.Филимонов также отметил, что при производстве хлеба сейчас задействованы более девяти тысяч сотрудников в 40 крупных и 60 малых предприятиях. В 2021 году Подмосковье заняло первое место в России по объему производства хлеба.

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московская область (подмосковье)