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Около 100 миллионов рублей выделят хлебопекам Подмосковья в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2022
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Около 100 миллионов рублей выделят хлебопекам Подмосковья в 2022 году
Около 100 миллионов рублей выделят хлебопекам Подмосковья в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2022
Около 100 миллионов рублей выделят хлебопекам Подмосковья в 2022 году
Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о предоставлении субсидии хлебопекам региона в текущем году... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T17:04
2022-03-23T17:04
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о предоставлении субсидии хлебопекам региона в текущем году. Дополнительная мера поддержки отрасли составит около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал “360”.Для того чтобы получить субсидию, необходимо выполнить одно условие – произвести фиксацию отпускной цены на хлеб и булочные изделия сроком хранения менее пяти суток.Филимонов также отметил, что при производстве хлеба сейчас задействованы более девяти тысяч сотрудников в 40 крупных и 60 малых предприятиях. В 2021 году Подмосковье заняло первое место в России по объему производства хлеба.
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московская область (подмосковье)
17:04 23.03.2022
 

Около 100 миллионов рублей выделят хлебопекам Подмосковья в 2022 году

© РИА Новости / Максим БогодвидГотовая продукция в хлебобулочном цехе
Готовая продукция в хлебобулочном цехе - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов рассказал о предоставлении субсидии хлебопекам региона в текущем году. Дополнительная мера поддержки отрасли составит около 100 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал “360”.
Для того чтобы получить субсидию, необходимо выполнить одно условие – произвести фиксацию отпускной цены на хлеб и булочные изделия сроком хранения менее пяти суток.
Филимонов также отметил, что при производстве хлеба сейчас задействованы более девяти тысяч сотрудников в 40 крупных и 60 малых предприятиях. В 2021 году Подмосковье заняло первое место в России по объему производства хлеба.
 
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