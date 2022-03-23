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Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия - РИА Новости, 23.03.2022
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Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия
Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия - РИА Новости, 23.03.2022
Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия
Российское посольство в Вашингтоне обвинило американские власти в преднамеренном затягивании процесса уничтожения химического оружия. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T04:37
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне обвинило американские власти в преднамеренном затягивании процесса уничтожения химического оружия.Дипломаты напомнили, что Россия еще в 2017 году ликвидировала все запасы химоружия и этот факт задокументировала профильная международная организация — ОЗХО.США регулярно заявляют, что у России якобы есть активные военные химические и биологические программы. Москва отвергает все подобные обвинения, подчеркивая, что последний килограмм боевых отравляющих веществ из российских запасов уничтожили 27 сентября 2017 года. Таким образом, Россия досрочно и в полном объеме выполнила все свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.Вашингтон изначально обязался уничтожить собственное химоружие еще до 2007 года, но неоднократно переносил эти сроки — теперь его ликвидация откладывается на 2023 год.
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в мире, сша, россия
04:37 23.03.2022 (обновлено: 10:27 23.03.2022)
 
Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия

Посольство России обвинило США в преднамеренном затягивании уничтожения химического оружия

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне обвинило американские власти в преднамеренном затягивании процесса уничтожения химического оружия.
Дипломаты напомнили, что Россия еще в 2017 году ликвидировала все запасы химоружия и этот факт задокументировала профильная международная организация — ОЗХО.

"США, в свою очередь, нарочно затянули с уничтожением остающихся трех процентов химического оружия, которое все еще представляет серьезную угрозу всему миру. Мы призываем США ликвидировать все их химическое оружие", — написало посольство в твиттере.

США регулярно заявляют, что у России якобы есть активные военные химические и биологические программы. Москва отвергает все подобные обвинения, подчеркивая, что последний килограмм боевых отравляющих веществ из российских запасов уничтожили 27 сентября 2017 года. Таким образом, Россия досрочно и в полном объеме выполнила все свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.
Вашингтон изначально обязался уничтожить собственное химоружие еще до 2007 года, но неоднократно переносил эти сроки — теперь его ликвидация откладывается на 2023 год.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
03:47
Антонов предостерег Запад от поставок оружия и засылки наемников на Украину
 
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