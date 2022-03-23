https://ria.ru/20220323/khimoruzhie-1779552553.html

Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия

Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия - РИА Новости, 23.03.2022

Посольство России призвало США завершить уничтожение химоружия

Российское посольство в Вашингтоне обвинило американские власти в преднамеренном затягивании процесса уничтожения химического оружия. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T04:37

2022-03-23T04:37

2022-03-23T10:27

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне обвинило американские власти в преднамеренном затягивании процесса уничтожения химического оружия.Дипломаты напомнили, что Россия еще в 2017 году ликвидировала все запасы химоружия и этот факт задокументировала профильная международная организация — ОЗХО.США регулярно заявляют, что у России якобы есть активные военные химические и биологические программы. Москва отвергает все подобные обвинения, подчеркивая, что последний килограмм боевых отравляющих веществ из российских запасов уничтожили 27 сентября 2017 года. Таким образом, Россия досрочно и в полном объеме выполнила все свои обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, ликвидировав порядка 40 тысяч тонн отравляющих веществ.Вашингтон изначально обязался уничтожить собственное химоружие еще до 2007 года, но неоднократно переносил эти сроки — теперь его ликвидация откладывается на 2023 год.

https://ria.ru/20220323/militarizatsiya-1779550631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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