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Кадыров предложил Зеленскому работу - РИА Новости, 23.03.2022
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Кадыров предложил Зеленскому работу
Кадыров предложил Зеленскому работу - РИА Новости, 23.03.2022
Кадыров предложил Зеленскому работу
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Об этом он написал в телеграм-канале. РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T14:44
2022-03-23T15:13
в мире
россия
украина
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Об этом он написал в телеграм-канале."Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК "Грозный", — написал Кадыров.По словам главы республики, такое предложение было сделано из-за просьбы его соотечественника, который сейчас участвует в спецоперации на Украине."После окончания боевой операции бывшему президенту Украины придется где-то подрабатывать, и Аюб просит дать ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых", — отметил Кадыров.Он также добавил, что его предложение действует ограниченное время, так как "потом будет поздно".Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. В Минобороны заявляли, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Также при поддержке российских войск развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Как подчеркивал президент Владимир Путин, об оккупации Украины речи не идет.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир путин, владимир зеленский
14:44 23.03.2022 (обновлено: 15:13 23.03.2022)
 
Кадыров предложил Зеленскому работу

Глава Чечни Кадыров предложил Зеленскому подработку на чеченском телевидении

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим Российской Федерации в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим Российской Федерации в Грозном - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим Российской Федерации в Грозном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК "Грозный", — написал Кадыров.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
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Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
По словам главы республики, такое предложение было сделано из-за просьбы его соотечественника, который сейчас участвует в спецоперации на Украине.
"После окончания боевой операции бывшему президенту Украины придется где-то подрабатывать, и Аюб просит дать ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых", — отметил Кадыров.
Он также добавил, что его предложение действует ограниченное время, так как "потом будет поздно".
Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.
В Минобороны заявляли, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Также при поддержке российских войск развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Как подчеркивал президент Владимир Путин, об оккупации Украины речи не идет.
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В миреРоссияУкраинаЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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