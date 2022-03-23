14:44 23.03.2022 (обновлено: 15:13 23.03.2022)
Кадыров предложил Зеленскому работу
Глава Чечни Кадыров предложил Зеленскому подработку на чеченском телевидении
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим Российской Федерации в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим Российской Федерации в Грозном
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Об этом он написал в телеграм-канале.
"Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК "Грозный", — написал Кадыров.
По словам главы республики, такое предложение было сделано из-за просьбы его соотечественника, который сейчас участвует в спецоперации на Украине.
"После окончания боевой операции бывшему президенту Украины придется где-то подрабатывать, и Аюб просит дать ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых", — отметил Кадыров.
Он также добавил, что его предложение действует ограниченное время, так как "потом будет поздно".
Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск.
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