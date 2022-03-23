https://ria.ru/20220323/kadyrov-1779642515.html

Кадыров предложил Зеленскому работу

Кадыров предложил Зеленскому работу - РИА Новости, 23.03.2022

Кадыров предложил Зеленскому работу

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Об этом он написал в телеграм-канале. РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T14:44

2022-03-23T14:44

2022-03-23T15:13

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рамзан кадыров

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владимир зеленский

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил Владимиру Зеленскому подработку на телевидении. Об этом он написал в телеграм-канале."Как только Зеленский ответит на наш призыв прекратить сопротивление и сесть за стол мирных переговоров, мы дадим ему такую возможность. Можем даже организовать отдельное шоу на ЧГТРК "Грозный", — написал Кадыров.По словам главы республики, такое предложение было сделано из-за просьбы его соотечественника, который сейчас участвует в спецоперации на Украине."После окончания боевой операции бывшему президенту Украины придется где-то подрабатывать, и Аюб просит дать ему шанс выступать в составе Сборной Чеченской Республики Клуба веселых и находчивых", — отметил Кадыров.Он также добавил, что его предложение действует ограниченное время, так как "потом будет поздно".Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". С начала спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. В Минобороны заявляли, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Также при поддержке российских войск развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Как подчеркивал президент Владимир Путин, об оккупации Украины речи не идет.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

https://ria.ru/20220321/ukraina-1778892400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

в мире, россия, украина, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, владимир путин, владимир зеленский