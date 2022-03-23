https://ria.ru/20220323/italiya-1779376772.html

В Италии подсчитали, сколько потеряют без российских туристов

В Италии подсчитали, сколько потеряют без российских туристов - РИА Новости, 23.03.2022

В Италии подсчитали, сколько потеряют без российских туристов

Число авиабилетов, забронированных россиянами на апрель для полета в Италию, сократилось в последнюю неделю февраля почти на 30 процентов, говорится в анализе... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T12:44

2022-03-23T12:44

2022-03-23T12:44

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РИМ, 22 мар – РИА Новости. Число авиабилетов, забронированных россиянами на апрель для полета в Италию, сократилось в последнюю неделю февраля почти на 30 процентов, говорится в анализе Национального агентства Италии по туризму (ENIT).Статистика за февраль, учитывающая запланированные перелеты в апреле, показывала постоянный и резкий рост в 35-64 процента на протяжении трех недель подряд. Но в период с 21 до 28 февраля число броней сократилось на 29,8 процентов. ENIT отмечает, что в период до пандемии россияне за год (2019-й) посетили Апеннины 1,7 миллиона раз. Другим важным показателем являлся объем расходов путешественников из РФ, который в 2019 году превысил 980 миллионов евро, что составило 2,2 процента от общих трат иностранных туристов.В 2020 году траты россиян упали до 163 миллионов евро или 0,9 процента от расходов иностранных гостей на Апеннинах, отмечает ENIT. Ссылаясь на оценки Национального института статистики (Istat), агентство по туризму предполагает, что россияне потратили в Италии 207 миллионов евро за 2021 год.Как отметил в комментарии РИА Новости президент ENIT Джорджо Палмуччи, наши граждане в Италии обычно не экономили. Особенно в курортном Римини, доля которого – 14,9 процента от общих расходов туристов из России.

https://ria.ru/20220321/italiya-1779192377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, италия, римини, санкции в отношении россии, туристы