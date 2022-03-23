https://ria.ru/20220323/infrastruktura-1779653100.html

Чернышенко: "Туризм.РФ" поможет шести регионам с развитием инфраструктуры

Чернышенко: "Туризм.РФ" поможет шести регионам с развитием инфраструктуры - РИА Новости, 23.03.2022

Чернышенко: "Туризм.РФ" поможет шести регионам с развитием инфраструктуры

Корпорация "Туризм.РФ" поможет шести регионам России развивать туристическую инфраструктуру, что позволит им увеличить турпоток в 2-3 раза, заявил вице-премьер... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T15:32

2022-03-23T15:32

2022-03-23T15:32

туризм

новости - туризм

туризм

россия

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733597129_458:548:3124:2048_1920x0_80_0_0_80c0d3178a2b158237e096e5242c3a93.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" поможет шести регионам России развивать туристическую инфраструктуру, что позволит им увеличить турпоток в 2-3 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Как сообщили в аппарате вице-премьера, корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения о совместном развитии туристической инфраструктуры с губернаторами шести регионов: Астраханской, Вологодской, Мурманской, Нижегородской областей, Пермского края и Тывы. Реализация проектов в субъектах будет проходить в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."Субъекты являются очень привлекательными туристическими регионами, которые в этом году приняли более 7 миллионов человек. Подписывая соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", они открывают новую страницу возможностей. Согласно расчетам, сотрудничество позволит им в 2-3 раза увеличить туристический поток", - передали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера."Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. Губернаторы находятся на передовой этой работы. Государство поддерживает и будет их поддерживать. Субсидирование льготных кредитов продолжится по всем проектам, которые входят в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", - добавил он.В свою очередь гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов рассказал о направлениях, в которых будет двигаться каждый регион. По его словам, продолжат развиваться уже популярные у туристов места и будут открыты новые."В Пермском крае приоритетом будет активный и экотуризм, в Мурманске - спортивно-экспедиционный. Нижегородская область знаменита святыми для всех православных местами и возможностями для организации водного туризма. В Вологодской области планируем работать над развитием семейного отдыха. В Астраханской обсуждаем развитие бальнеологического туризма, в Тыве - экологического, этнокультурного и гастрономического туризма", - рассказал Суханов.

https://ria.ru/20220323/keshbek-1779297877.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

новости - туризм, туризм, россия, дмитрий чернышенко