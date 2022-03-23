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Чернышенко: "Туризм.РФ" поможет шести регионам с развитием инфраструктуры - РИА Новости, 23.03.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220323/infrastruktura-1779653100.html
Чернышенко: "Туризм.РФ" поможет шести регионам с развитием инфраструктуры
Чернышенко: "Туризм.РФ" поможет шести регионам с развитием инфраструктуры - РИА Новости, 23.03.2022
Чернышенко: "Туризм.РФ" поможет шести регионам с развитием инфраструктуры
Корпорация "Туризм.РФ" поможет шести регионам России развивать туристическую инфраструктуру, что позволит им увеличить турпоток в 2-3 раза, заявил вице-премьер... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T15:32
2022-03-23T15:32
туризм
новости - туризм
туризм
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" поможет шести регионам России развивать туристическую инфраструктуру, что позволит им увеличить турпоток в 2-3 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Как сообщили в аппарате вице-премьера, корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения о совместном развитии туристической инфраструктуры с губернаторами шести регионов: Астраханской, Вологодской, Мурманской, Нижегородской областей, Пермского края и Тывы. Реализация проектов в субъектах будет проходить в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"."Субъекты являются очень привлекательными туристическими регионами, которые в этом году приняли более 7 миллионов человек. Подписывая соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", они открывают новую страницу возможностей. Согласно расчетам, сотрудничество позволит им в 2-3 раза увеличить туристический поток", - передали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера."Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. Губернаторы находятся на передовой этой работы. Государство поддерживает и будет их поддерживать. Субсидирование льготных кредитов продолжится по всем проектам, которые входят в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", - добавил он.В свою очередь гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов рассказал о направлениях, в которых будет двигаться каждый регион. По его словам, продолжат развиваться уже популярные у туристов места и будут открыты новые."В Пермском крае приоритетом будет активный и экотуризм, в Мурманске - спортивно-экспедиционный. Нижегородская область знаменита святыми для всех православных местами и возможностями для организации водного туризма. В Вологодской области планируем работать над развитием семейного отдыха. В Астраханской обсуждаем развитие бальнеологического туризма, в Тыве - экологического, этнокультурного и гастрономического туризма", - рассказал Суханов.
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новости - туризм, туризм, россия, дмитрий чернышенко
15:32 23.03.2022
 
Чернышенко: "Туризм.РФ" поможет шести регионам с развитием инфраструктуры

Вице-премьер Чернышенко: "Туризм.РФ" поможет шести регионам с развитием инфраструктуры

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Корпорация "Туризм.РФ" поможет шести регионам России развивать туристическую инфраструктуру, что позволит им увеличить турпоток в 2-3 раза, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Как сообщили в аппарате вице-премьера, корпорация "Туризм.РФ" подписала соглашения о совместном развитии туристической инфраструктуры с губернаторами шести регионов: Астраханской, Вологодской, Мурманской, Нижегородской областей, Пермского края и Тывы. Реализация проектов в субъектах будет проходить в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".
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"Субъекты являются очень привлекательными туристическими регионами, которые в этом году приняли более 7 миллионов человек. Подписывая соглашение с корпорацией "Туризм.РФ", они открывают новую страницу возможностей. Согласно расчетам, сотрудничество позволит им в 2-3 раза увеличить туристический поток", - передали слова Чернышенко в аппарате вице-премьера.
"Президент поручил нам ускорить создание туристической инфраструктуры. Губернаторы находятся на передовой этой работы. Государство поддерживает и будет их поддерживать. Субсидирование льготных кредитов продолжится по всем проектам, которые входят в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", - добавил он.
В свою очередь гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов рассказал о направлениях, в которых будет двигаться каждый регион. По его словам, продолжат развиваться уже популярные у туристов места и будут открыты новые.
"В Пермском крае приоритетом будет активный и экотуризм, в Мурманске - спортивно-экспедиционный. Нижегородская область знаменита святыми для всех православных местами и возможностями для организации водного туризма. В Вологодской области планируем работать над развитием семейного отдыха. В Астраханской обсуждаем развитие бальнеологического туризма, в Тыве - экологического, этнокультурного и гастрономического туризма", - рассказал Суханов.
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмРоссияДмитрий Чернышенко
 
 
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