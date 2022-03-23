https://ria.ru/20220323/grabezhi-1779757258.html

В Чернигове, Сумах и Запорожье нацбаты грабят дома и организации

В Чернигове, Сумах и Запорожье нацбаты грабят дома и организации - РИА Новости, 23.03.2022

В Чернигове, Сумах и Запорожье нацбаты грабят дома и организации

В Чернигове, Сумах и Запорожье командиры нацбатальонов устроили грабеж жилых домов, государственных и частных организаций, ценности вывозят в сторону западных... РИА Новости, 23.03.2022

2022-03-23T22:02

2022-03-23T22:02

2022-03-23T22:02

обострение ситуации в днр и лнр

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михаил мизинцев

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Чернигове, Сумах и Запорожье командиры нацбатальонов устроили грабеж жилых домов, государственных и частных организаций, ценности вывозят в сторону западных границ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты", - сказал генерал на брифинге.По его словам, в Запорожье парализована работа коммунальных служб. "Боевики ведут целенаправленное уничтожение объектов жизнеобеспечения, а бригады аварийных служб и скорой помощи, прибывшие для спасения пострадавших и локализации последствий разрушений, подвергаются точечным обстрелам и ликвидации", - рассказал начальник НЦУО.Бойцы украинских нацбатов обстреляли санитарный автомобиль, ехавший для оказания помощи раненым в Сумах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."22 марта 2022 года боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомета без каких-либо причин обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям. В результате преступных действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте", - сказал он.

https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, михаил мизинцев, россия, национальный центр управления обороной рф, украина, ситуация в днр и лнр, запорожье, чернигов, сумы