В Чернигове, Сумах и Запорожье нацбаты грабят дома и организации
Минобороны сообщило о грабежах домов и организаций нацбатами в Чернигове, Сумах, Запорожье
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника с простреленным лобовым стеклом из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
Военная техника с простреленным лобовым стеклом из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Чернигове, Сумах и Запорожье командиры нацбатальонов устроили грабеж жилых домов, государственных и частных организаций, ценности вывозят в сторону западных границ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты", - сказал генерал на брифинге.
По его словам, в Запорожье парализована работа коммунальных служб. "Боевики ведут целенаправленное уничтожение объектов жизнеобеспечения, а бригады аварийных служб и скорой помощи, прибывшие для спасения пострадавших и локализации последствий разрушений, подвергаются точечным обстрелам и ликвидации", - рассказал начальник НЦУО.
Бойцы украинских нацбатов обстреляли санитарный автомобиль, ехавший для оказания помощи раненым в Сумах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"22 марта 2022 года боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомета без каких-либо причин обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям. В результате преступных действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте", - сказал он.