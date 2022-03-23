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В Чернигове, Сумах и Запорожье нацбаты грабят дома и организации - РИА Новости, 23.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220323/grabezhi-1779757258.html
В Чернигове, Сумах и Запорожье нацбаты грабят дома и организации
В Чернигове, Сумах и Запорожье нацбаты грабят дома и организации - РИА Новости, 23.03.2022
В Чернигове, Сумах и Запорожье нацбаты грабят дома и организации
В Чернигове, Сумах и Запорожье командиры нацбатальонов устроили грабеж жилых домов, государственных и частных организаций, ценности вывозят в сторону западных... РИА Новости, 23.03.2022
2022-03-23T22:02
2022-03-23T22:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
михаил мизинцев
россия
национальный центр управления обороной рф
украина
ситуация в днр и лнр
запорожье
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Чернигове, Сумах и Запорожье командиры нацбатальонов устроили грабеж жилых домов, государственных и частных организаций, ценности вывозят в сторону западных границ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты", - сказал генерал на брифинге.По его словам, в Запорожье парализована работа коммунальных служб. "Боевики ведут целенаправленное уничтожение объектов жизнеобеспечения, а бригады аварийных служб и скорой помощи, прибывшие для спасения пострадавших и локализации последствий разрушений, подвергаются точечным обстрелам и ликвидации", - рассказал начальник НЦУО.Бойцы украинских нацбатов обстреляли санитарный автомобиль, ехавший для оказания помощи раненым в Сумах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."22 марта 2022 года боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомета без каких-либо причин обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям. В результате преступных действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте", - сказал он.
https://ria.ru/20220319/ukraina-1778953699.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, михаил мизинцев, россия, национальный центр управления обороной рф, украина, ситуация в днр и лнр, запорожье, чернигов, сумы
22:02 23.03.2022
 
В Чернигове, Сумах и Запорожье нацбаты грабят дома и организации

Минобороны сообщило о грабежах домов и организаций нацбатами в Чернигове, Сумах, Запорожье

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоенная техника с простреленным лобовым стеклом из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
Военная техника с простреленным лобовым стеклом из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Военная техника с простреленным лобовым стеклом из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. В Чернигове, Сумах и Запорожье командиры нацбатальонов устроили грабеж жилых домов, государственных и частных организаций, ценности вывозят в сторону западных границ, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций. Для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины используют захваченные специальные автомобили скорой помощи и почты", - сказал генерал на брифинге.
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По его словам, в Запорожье парализована работа коммунальных служб. "Боевики ведут целенаправленное уничтожение объектов жизнеобеспечения, а бригады аварийных служб и скорой помощи, прибывшие для спасения пострадавших и локализации последствий разрушений, подвергаются точечным обстрелам и ликвидации", - рассказал начальник НЦУО.
Бойцы украинских нацбатов обстреляли санитарный автомобиль, ехавший для оказания помощи раненым в Сумах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"22 марта 2022 года боевиками националистических батальонов в Сумах из противотанкового гранатомета без каких-либо причин обстрелян санитарный автомобиль, следовавший для оказания срочной помощи раненым мирным жителям. В результате преступных действий террористов четыре медицинских работника погибли на месте", - сказал он.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМихаил МизинцевРоссияНациональный центр управления обороной РФУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЗапорожьеЧерниговСумы
 
 
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